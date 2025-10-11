Turismo, Ravenna cerca i suoi ’esploratori’: ne servono cinquanta

Ravenna ha lanciato ufficialmente a Ttg Travel Experience la call per reclutare i primi ‘Esploratrici e Esploratori’ di Footprints, i turisti che vivranno in anteprima la nuova esperienza di turismo sostenibile della città. Durante la conferenza stampa Fabio Sbaraglia, assessore al Turismo, Maria Grazia Marini, dirigente del Servizio Turismo, e Francesca Ferruzzi, direttrice di Ravenna Incoming, hanno presentato i contenuti del progetto europeo Footprints, spiegando come gli Esploratori avranno un ruolo fondamentale: saranno i primi a sperimentare i servizi di mobilità green, i nuovi percorsi turistici e il sistema di gamification che trasforma i visitatori in veri e propri ‘cittadini temporanei’ di Ravenna. "Con la call per le Esploratrici e gli Esploratori del progetto europeo Footprints, Ravenna - ha dichiarato l’assessore Sbaraglia - avvia un’interessante sperimentazione orientata a un nuovo modo di vivere il turismo. Non si tratta solo di attrarre visitatori, ma di coinvolgerli in un’esperienza che li faccia sentire parte della nostra comunità, come ravennati temporanei, invitandoli a scoprire la città in modo autentico e rispettoso dell’ambiente".

La call, curata dal partner locale di Progetto Ravenna Incoming, è rivolta a 50 turisti, che saranno invitati a soggiornare in città, per cinque giorni (quattro notti) e testare le esperienze, vivendo in anteprima le attività sviluppate dal progetto e contribuendo in modo attivo con impressioni e suggerimenti. A questo scopo, i candidati saranno selezionati in base a criteri di rappresentatività per garantire un panel eterogeneo e realistico di tester. I feedback raccolti durante il soggiorno serviranno a migliorare e ottimizzare l’offerta turistica di Ravenna, rendendola sempre più accessibile, autentica e rispettosa dell’ambiente. Le iscrizioni per diventare Esploratori apriranno ufficialmente sabato 18 ottobre alle ore 18 sulla piattaforma dedicata: www.turismo.ra.it/footprints. - www.visitravenna.it.