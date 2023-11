Turismo, settembre col segno più dopo un’estate negativa

A Cervia le temperature e i grandi eventi hanno sospinto verso l’alto la percentuale di chi ha scelto il mare in settembre. Anche se i dati dell’estate, come previsto anche solo a vista d’occhio, restano negativa nel 2023, la coda settembrina ha aiutato a ridare fiducia al comparto anche in vista della prossima stagione. L’alluvione di maggio e il suo impatto mediatico hanno certamente contribuito a incidere negativamente sulle prenotazioni. Le incognite erano tante e la stagione è stata zoppicante. Per quanto riguarda i pernottamenti nei primi 8 mesi del 2023 a Cervia si è registrato un -8,6%. A settembre le presenze hanno registrato una inversione di tendenza rispetto ai mesi precedenti, con un +7%. "Leggiamo con favore i numeri positivi relativi a settembre. Come facile intuire, il bel tempo ha giocato un ruolo fondamentale, unitamente al fitto calendario di eventi sportivi di rilievo come Ironman e Dragonboat, solo per citarne alcuni – spiega il presidente Federalberghi Ascom Cervia Gianni Casadei –. Un plauso a tutti gli operatori turistici che ci hanno creduto e non senza rischi hanno posticipato la chiusura delle attività. Devo però rilevare che anche se il dato è molto positivo, da solo non basta a raddrizzare le sorti di una stagione partita storta e continuata con moltissime difficoltà. A guardare il bicchiere mezzo pieno speriamo questi numeri siano di buon auspicio per i colleghi che saranno aperti nei prossimi mesi e anche per l’inizio della prossima stagione".

Proprio durante il ricco mese di settembre si sono svolti grandi eventi: Sapore di Sale, Mercato Europeo, Ironman hanno aiutato a generare presenze e interesse verso la località turistica: segno che, oltre al turismo balneare, la città può puntare moltissimo su altri attrattori come, in particolare, lo sport. Nel complesso i dati non stupiscono, stupisce invece la ripresa del mese di settembre che potrà essere analizzata per la strategia turistica del futuro.

i.b.