"Turismo, si investa negli impianti sportivi"

La stagione si è conclusa e anche il meteo lo ha decretato nelle scorse ore. Fino all’ultimo, il Fantini Club ha proseguito con i tanti eventi sportivi che ormai lo rendono il un unicum nel suo genere come stabilimento balneare. A fare il punto sulla stagione è il suo patron Claudio Fantini.

Fantini, una stagione infinita quella di quest’anno, con una prima metà di ottobre con caldo e grande sport. Le viene in mente qualche nuova idea per il turismo?

"Ultimamente la stagione ci sta penalizzando nei primi mesi di apertura e poi fa molto caldo a fine estate. Purtroppo il bel tempo di settembre-ottobre non è lo stesso di aprile-maggio perché c’è l’apertura delle scuole e la gente è meno motivata al sole. Noi fortunatamente abbiamo beneficiato di questo bel tempo grazie, al grande sforzo nell’organizzazione degli eventi sportivi".

L’anno prossimo è tempo di Bolkestein. Cosa vuole dire ai suoi colleghi e al Governo?

"Purtroppo sì. È da 15 anni che si sapeva che sarebbe arrivato questo momento, ma ho l’impressione che ancora non abbiano ben definito come si dovrà procedere con queste aste. Perciò confido che nonostante manchino pochi mesi il Governo riesca a comunicarci quale sarà il nostro futuro, anche perché io e la mia famiglia abbiamo dedicato tanti anni a questa attività, contribuendo a promuovere il turismo sportivo nel nostro territorio. Se da un giorno all’altro dovessi trovarmi senza il Fantini Club, coglierò l’occasione per andarmene per la prima volta in vacanza in estate".

Anche quest’anno lo sport è stato un successo. Soddisfatto?

"Assolutamente sì. Abbiamo fatto un fine stagione col botto. Dal primo weekend di settembre fino a metà ottobre ogni fine settimana abbiamo organizzato eventi di nuoto, beach tennis, beach volley, ciclismo e beach golf, che hanno creato valore per il nostro territorio in modo diretto, portando migliaia di sportivi ed accompagnatori, ed in modo indiretto, attraverso la visibilità con dirette TV nazionali e internazionali e articoli pubblicati. Sicuramente abbiamo creato qualche disagio per la mobilità nel territorio, ma credo che abbiamo portato anche un grande valore".

Investire nello sport: la Riviera è pronta?

"Rispetto a qualche anno fa, quando abbiamo iniziato a parlare di turismo sportivo, sicuramente oggi la Regione, e la Riviera in particolare, ha capito che lo sport è sempre più una grande fonte di energia per il turismo. Come ho detto più volte, ora per poter dare senso a questa crescita bisogna fare investimenti strutturali su impianti e attrezzature sportive nel territorio, al fine di poter attirare turisti sportivi tutto l’anno, e in particolare nei mesi di marzo-aprile-maggio e settembre-ottobre, dove sempre più c’è bisogno di presenze per sostenere l’apertura delle nostre imprese, che se non lavorano almeno sei mesi all’anno non sono più in grado di sostenersi. Mi auguro che i nostri amministratori in futuro credano sempre più nell’investimento nell’impiantistica sportiva".

Sta già pensando alle novità per il prossimo anno?

"Sì, abbiamo già definito la data di apertura 2024, che sarà sabato 23 marzo, con un evento novità che non possiamo ancora svelare. Stiamo poi parlando con diverse Federazioni ed enti per arricchire sempre di più il programma di eventi sportivi del Fantini Club. Mentre approfitto per annunciare che lunedì 27 novembre alle 12 apriremo la nuova stagione delle nostre dirette streaming Fantini Club Live dedicate a sport e turismo, con una puntata speciale in diretta dall’Università Bocconi di Milano".

Ilaria Bedeschi