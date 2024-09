"Turismo, speriamo negli eventi sportivi"

Grandi attese per il mese di settembre. Nonostante il maltempo delle ultime ore, dopo ’Sapore di Sale’, adesso è il Mercato Europeo a portare migliaia di persone in città per gustare prelibatezze da tutta Europa. Oltre 100 stand, fino a domani sera, sono allestiti in piazza Andrea Costa insieme a mostre all’interno dei Magazzini del Sale. In attesa del grande evento sportivo Ironman, in programma il prossimo fine settimana, con settembre si concluderà una stagione turistica che pare proprio non sarà da ricordare. Il 28 e il 29 settembre sarà invece la volta il Triathlon Event Cervia con le gare del Campionato Italiano Sprint individuale, la Staffetta 2+2 e la Coppa Crono. In attesa dei numeri ufficiali, l’umore non è dei migliori guardando i risultati dei tre mesi estivi ma la fiducia e la voglia di migliorare l’attrattività della città non mancano.

Gianni Casadei, presidente Federalberghi Ascom Cervia, spiega: "Settembre, clima permettendo, sarà un mese di spalla molto importante per tentare di recuperare un inizio stagione molto sottotono. Sicuramente il merito sarà anche dei tanti eventi sportivi e culturali che per fortuna vedono protagonista la nostra località. Penso ad Ironman ma anche i dragon boat e il Mercato Europeo". Anche i grandi eventi sono particolarmente importanti per continuare a portare presenze e avventori di giornata in città allungando in questo modo la stagione turistica. Il meteo favorevole resta comunque il migliore alleato possibile. Resta il fatto che tanti operatori vogliono capire le ragioni di una stagione con dati in flessioni e cercare di trovare strategie e sinergie per rilanciare la località. "Sicuramente per le strutture aperte queste manifestazioni saranno una importante risorsa ma la maggioranza delle strutture chiuderà o ha già chiuso in queste prime due settimane del mese – prosegue il presidente Casadei. –. L’imminente apertura delle scuole segna inevitabilmente la conclusione della stagione estiva. Stagione che si è contraddistinta per chiaro scuri ancora difficili da leggere. Sicuramente c’è chi ha lavorato con soddisfazione e profitto altri che hanno sofferto e la discriminante non è hotel rinnovato oppure no. I fattori sono molteplici e più difficili da indagare. A sensazione credo che agosto sia andato meglio dello scorso anno ma lontano dai risultati delle stagioni pre-Covid. Il 19 settembre si rinnoveranno le cariche in Federalberghi e sarà l’occasione per fare il punto sulla situazione in maniera più approfondita".

Ilaria Bedeschi