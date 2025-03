Turista 73enne colto da malore in un bar

Momenti di paura, ieri pomeriggio al bar Corte Cavour, per un turista 73enne di Aosta, colto da un arresto cardiaco mentre si trovava nel locale. È stato subito chiesto un intervento d’urgenza degli operatori del 118, che lo hanno soccorso col defibrillatore. Dopo il trasporto in ospedale, l’uomo si trova ricoverato in Cardiologia. Anche la moglie del turista, che si trovava con lui e, in stato di shock, è stata accompagnata in ospedale. L’intervento è stato richiesto dai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri, che, come sempre, pattugliano il centro per garantire sicurezza e supporto alle forze dell’ordine.