Turista scompare per due ore ma viene ritrovato dalla polizia: la storia

Ravenna, 3 ottobre 2024 – Era uscito in macchina dal bed and breakfast dove alloggiava ma dopo alcune ore se ne erano completamente perse le tracce. Per fortuna è durato poco lo spavento per una turista tedesca che alle 10.20 di questa mattina, non trovando più il marito, si era precipitata dalla polizia per chiedere aiuto. Il coniuge, un uomo di 75 anni affetto da una lieve forma di demenza senile, si era allontanato circa un’ora prima dalla struttura ricettiva in centro città senza farvi più ritorno.

Ascoltata la donna, la Polizia di Stato ha immediatamente diramato le ricerche, attivando le volanti sul territorio per trovare il turista scomparso. Gli agenti, dopo circa due ore, hanno notato in una via del centro città una persona visibilmente disorientata che coincideva con la descrizione avuta poco prima dalla donna. L’anziano ha spiegato alla polizia di essersi completamente perso e di non ricordarsi come tornare al bed and breakfast da dove era uscito in automobile. A quel punto gli agenti lo hanno aiutato, riaccompagnandolo alla struttura ricettiva dove ha potuto riabbracciare la moglie che ha ringraziato le autorità.