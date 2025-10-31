Turista travolta e uccisa dalla ruspa. Ecco la determina che autorizzava i lavori sulla spiaggia di Pinarella

C’è un documento mai emerso prima che la difesa di Lerry Gnoli, il ruspista 54enne accusato dell’omicidio colposo di Elisa Spadavecchia, considera importante per chiedere la scarcerazione del suo assistito. Nel ricorso presentato in Cassazione dagli avvocati Carlo Benini e Vittorio Manes, i legali richiamano una determina della dirigente del Servizio Demanio del Comune di Cervia, la numero 43 del 2024, che autorizzava espressamente i lavori di "formazione, manutenzione e successivo stendimento di una fascia dunosa" fino al "31 maggio 2025". L’incidente costato la vita alla 66enne, travolta dalla ruspa sulla spiaggia di Pinarella, è avvenuto il 24 maggio, dunque in un periodo ancora coperto dall’autorizzazione. Un passaggio che contraddice quanto sostenuto fin dall’inizio, quando il Comune aveva definito i lavori "non autorizzati", col sindaco Mattia Missiroli che aveva annunciato l’intenzione di costituirsi parte civile al processo. Secondo la difesa, invece, Gnoli stava operando in piena regola, su incarico del Consorzio Consar e per conto della Cooperativa bagnini di Cervia, indicata nella determina come soggetto autorizzato ai lavori nell’area demaniale. Nel documento si specifica inoltre che l’occupazione del litorale è consentita "per operazioni di manutenzione e spianamento delle dune" destinate a proteggere gli stabilimenti balneari durante la stagione invernale.

La determina, che secondo la difesa non risulta revocata da successivi provvedimenti, elenca anche le ditte e il personale autorizzati: assieme al consorzio Consar e ad altri quattro ruspisti, figurano proprio Lerry Gnoli e il figlio Lorenzo, quest’ultimo pure indagato per omicidio colposo in concorso col padre. Il testo prescrive che i mezzi debbano procedere "a passo d’uomo" e che le spiagge restino chiuse al pubblico quando sono in corso operazioni con ruspe o macchinari pesanti. "I lavori – si legge – dovranno essere sospesi in occasione di particolari giornate in cui si ravvisi la presenza sull’arenile di un numero elevato di persone tale da compromettere la sicurezza". Quella mattina, tuttavia, era particolarmente fresca, poche le persone a passeggio sulla battigia, tra queste l’ignara vittima. Lo stabilimento balneare accanto alle colonie di Pinarella era aperto, mentre erano assenti le previste delimitazioni e le segnalazione dei mezzi in opera.

Nel documento si ricorda infine che le dune devono essere rimosse entro il 31 maggio e le aree ripristinate "in modo uniforme, senza avvallamenti", esattamente l’operazione che Gnoli stava completando quando la ruspa ha investito la donna in retro marcia. L’atto dirigenziale precisa che eventuali danni a persone o cose saranno a carico degli autorizzati, escludendo responsabilità dirette dell’amministrazione comunale.

Questi elementi, sottolineano Benini e Manes, dimostrano che l’attività di Gnoli non era abusiva e che le condizioni operative erano state definite dallo stesso Comune. Secondo la difesa l’incidente – al netto delle innegabili responsabilità del ruspista – sarebbe avvenuto nell’ambito di un’attività regolarmente autorizzata, e la ricostruzione secondo cui i lavori erano terminati da venti giorni "non trova riscontro negli atti comunali".

Lorenzo Priviato