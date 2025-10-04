Turista uccisa dalla ruspa, Gnoli resta in carcere: “Pericoloso”. Pochi giorni prima altra donna sfiorata

Ravenna, 5 ottobre 2025 – Appena una settimana prima della tragedia di Pinarella, qualcuno aveva già intravisto il rischio. Una donna, poi ascoltata dai carabinieri, ha raccontato di essere stata sfiorata da una manovra pericolosa della ruspa cingolata condotta da Lerry Gnoli, lo stesso operaio cervese che il 24 maggio scorso, in retromarcia, ha investito e ucciso sul colpo la turista vicentina Elisa Spadavecchia, 66 anni. Quella volta il mezzo aveva sterzato all’ultimo, mancandola di pochi metri: la scena era stata talmente spaventosa che la bagnante, dopo aver urlato al manovratore, aveva lasciato la spiaggia sotto choc e indignata.

È questa la novità principale che emerge dall’ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Bologna ha respinto la richiesta di scarcerazione avanzata dalla difesa di Gnoli, 54 anni, confermando integralmente quanto già stabilito dal gip di Ravenna. Il collegio, presieduto da Gianluca Petragnani Gelosi con i giudici Renato Poschi e Roberta Vaccaro, ha definito quella condotta precedente “eclatante e scellerata”, sottolineando come non si sia trattato di un episodio isolato ma di un atteggiamento reiterato e pericoloso.

Gnoli è indagato per omicidio colposo in cooperazione con il figlio Lorenzo, titolare della ditta, aggravato dalla colpa cosciente, dalla violazione delle norme antinfortunistiche e dall’alterazione psico-fisica dovuta a cocaina. L’indagato ha infatti ammesso di averne fatto uso reperendola in ambito familiare, elemento che per i giudici mostra una dipendenza ancora attuale e incompatibile con qualsiasi misura meno afflittiva.

Le motivazioni della custodia cautelare, già poste dal gip e ora ribadite dal Tribunale, sono due: il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento probatorio. Nel primo caso, i giudici ricordano che Gnoli è gravato da una condanna definitiva per omicidio stradale colposo, commesso nel 2022 dopo l’assunzione di stupefacenti. Il fatto che non abbia più la patente e che le ruspe siano sotto sequestro, aggiungono, non esclude il rischio che, una volta libero, possa comunque guidare altri mezzi, “anche biciclette o monopattini”, mettendo a repentaglio la sicurezza altrui.

Quanto all’inquinamento probatorio, viene ricordata la cancellazione delle chat del gruppo Whatsapp “Coop bagnini Cervia – stesura duna 2025”, riguardanti proprio i lavori nell’ambito dei quali è avvenuto l’incidente mortale. Per la difesa si sarebbe trattato di una riprogrammazione automatica dell’applicazione, e comunque i messaggi sarebbero recuperabili dai dispositivi degli altri partecipanti. Ma per i giudici, così come già aveva stabilito il gip di Ravenna, resta il rischio concreto che l’indagato, se libero, possa concordare cõn altri versioni di comodo, soprattutto in un’indagine che ha già aperto un secondo filone con nuovi indagati.

La difesa ha inoltre sottolineato come non sia dimostrabile che l’assunzione di cocaina sia avvenuta subito prima dell’incidente: gli esami del sangue ne hanno rilevato tracce, ma la scheda clinica escludeva segni o sintomi compatibili con uno stato di alterazione. Un’assenza che, secondo i legali, non permetterebbe di parlare di guida sotto l’influsso. Inoltre, dopo la condanna del 2022, a Gnoli era già stata revocata la patente e, con i mezzi operativi sotto sequestro, mancherebbe il concreto pericolo di commettere altri reati della stessa natura.

Tesi che però non ha convinto i giudici di Bologna. Secondo l’ordinanza, anche indipendentemente dalla prova di un’alterazione psicofisica immediatamente collegata all’incidente del 24 maggio, resta il dato che in tre anni due persone siano state uccise colposamente sempre da lui, sempre alla guida di mezzi a motore. Una circostanza che pesa in modo determinante nel giudizio di pericolosità. Infine, il Tribunale ha ribadito che l’ipotesi degli arresti domiciliari non è praticabile: il reperimento della droga in ambito familiare contrasta con la possibilità di garantire un controllo effettivo, e renderebbe concreta la possibilità che l’indagato, allontanandosi da casa, torni a comportamenti rischiosi. Nessun commento, per ora, dagli avvocati difensori, Vittorio Manes e Carlo Benini, che si riservano ricorso in Cassazione.