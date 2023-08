Turisti fedelissimi, consegnati gli attestati

Un altro appuntamento per gli amici di Cervia, accolti nella sala del Consiglio comunale dall’assessore Cesare Zavatta.

A essere fedele a Cervia, Wilhelm Denzel di Monaco, che da 60 anni viene all’hotel delle Nazioni. Il Signor Denzel ha iniziato a soggiornare a Milano Marittima nel 1963 quando l’hotel delle Nazioni era gestito da Susanne e Rudy Neumann, grande amico di Cervia e personaggio di rilievo per il nostro turismo negli anni ’60. Oggi Denzel è stato accompagnato da Susanne. Sempre fedele da 60 anni Lucia Benvenuti segnalata dal Bagno Anna. Premiata per i 50 anni Rosanna Meucci. Altri amici che vengono insieme a Cervia da 15 anni sono Paola Rebai e Virgilio Cederle, in particolare Virgilio è sempre stato affezionato alla nostra località ed è dai primi anni ‘90 che la frequenta ininterrottamente. Cervia premia i turisti affezionati che trascorrono le loro vacanze nelle nostre località da almeno 10 anni con un attestato che li nomina “Amici di Cervia” e il sale di Cervia come augurio di fortuna e prosperità, e un buono per piadine offerto da Cna e Confartigianato. La segnalazione completa di tutti i dati richiesti, va presentata utilizzando il modulo accessibile sul sito web del Comune di Cervia: https:sportellotelematico.comunecervia.it