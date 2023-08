Turisti reggiani rapinati in treno: due arresti

Il treno parte, dovete fare ritorno a casa dopo un breve soggiorno sulla riviera romagnola. Stanchi ma soddisfatti insomma. Il vagone è vuoto a quell’ora del mattino: ci siete solo voi e un vostro amico coetaneo. All’improvviso due energumeni vi si avvicinano, vi chiedono con tono perentorio di togliere lo zainetto dal sedile per sistemarsi così nel posto vuoto accanto al vostro anche se attorno è tutto libero. E alla fine, tra spintoni e felpate minacce, vi rapinano la collanina.

Sembra la scena di un film thriller e invece - secondo l’accusa - è quando accaduto mercoledì mattina poco dopo la stazione ferroviaria di Cervia a un 20enne reggiano che stava tornando a casa in treno assieme a un amico. I due sospettati, entrambi di origine magrebina e con precedenti alle spalle - il 47enne Said Azzahri domiciliato a Rovigo e il 46enne Alì Serame che vive a Monza -, sono stati bloccati nella quasi flagranza di reato poco dopo dagli agenti di una Volante i quali sono riusciti a salire giusto in tempo sul convoglio alla fermata di Ravenna.

Un grosso contributo all’arresto, lo ha fornito lo stesso giovane reggiano preso di mira: perché non solo è stato lui a chiamare il 112. Ma, assieme all’amico, ha inizialmente seguito i due fornendo in diretta indicazioni alla polizia della questura di Ravenna su quale direzione avessero imboccato. Ed è stato lui infine a restituire la descrizione somatica alla luce della quale il pm di turno Francesca Buganè Pedretti ha disposto l’arresto con misura pre-cautelare in una cella di sicurezza.

Ieri mattina i due - difesi rispettivamente dagli avvocati Veronica Morgagni di Forlì e Massimo Ricci Maccarini di Ravenna - sono comparsi davanti al collegio penale del tribunale ravennate (giudici Guidomei, Schiaretti e Lipovscek) competente per il tipo di reato delineato (la rapina aggravata in quanto compiuta da più persone e su mezzo pubblico). In aula due magrebini hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Al primo è inoltre stato notificato l’aggravamento di una misura cautelare per altri fatti. Lui insomma in carcere ci sarebbe rimasto comunque. Una sorte che, dopo la convalida degli arresti, ha in ogni caso riguardato anche il presunto complice, così come aveva chiesto il pm.

Alla luce della gravità indiziaria, a pesare sulla scelta - come indicato dal presidente della corte - sono stati vari elementi: la condotta violenta della rapina, il pericolo di reiterazione del reato desunto dai precedenti dei due imputati e le pregresse esperienze carcerarie alla luce delle quali tuttavia nulla per loro sembra essere cambiato.

Da ultimo il fatto che entrambi siano disoccupati, secondo il tribunale costituisce ulteriore elemento che potrebbe spingerli verso condotte analoghe. Su richiesta delle difese, il processo è stato aggiornato a fine settembre quando gli imputati verranno giudicati con un rito alternativo. Nel frattempo dovranno rimanere dentro.

Andrea Colombari