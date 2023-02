Turisti ’sicuri’ Più ambulanze in estate In arrivo 11 nuovi mezzi E un’altra automedica

Con l’avvicinarsi del periodo pasquale le strutture ricettive nelle località balneari sono già al lavoro per far fronte al potenziale arrivo del flusso turistico. E i preparativi in vista dei numeri estivi non riguardano solamente il settore dell’ospitalità. Anche sul piano del sistema di soccorso territoriale infatti, Ausl sta monitorando i dati specifici, nell’ottica di procedere al consueto potenziamento estivo. Al netto della rimodulazione del sistema di soccorso 118, attuato nei mesi scorsi, e stando ai dati del primissimo monitoraggio come ha esplicitato l’assessore alla sanità regionale Raffaele Donini nel corso della specifica commissione sulla sanità tenutasi lunedì, e come confermato anche dal direttore dell’unità operativa 118 ed emergenza territoriale di Ausl Romagna Maurizio Menarini, la risposta fornita in questo ultimo lasso di tempo nonostante la diminuzione delle automediche, passate da 12 a 9 su tutto il territorio romagnolo, è stata compatibile con le esigenze dei pazienti, senza significative modifiche in termini di risposta temporale alle chiamate rispetto al periodo antecedente alla rimodulazione. Il monitoraggio degli interventi comunque continuerà anche nei prossimi mesi, in attesa di formulare le proposte che interesseranno la zona romagnola nel periodo estivo. Il potenziamento ad oggi prevederebbe il maggior dispiegamento di mezzi rispetto al periodo invernale, pari a undici ambulanze in più, che saranno collocate a potenziamento delle zone costiere. E per rispondere maggiormente alle esigenze, quindi per mantenere inalterate le performance, potrebbe essere impiegata anche un’ulteriore automedicalizzata tra Ravenna e Rimini. Secondo i report del 118 infatti, nei mesi con maggiore presenza di persone in riviera si osserva un incremento complessivo degli interventi di emergenza pur nella sostanziale omogeneità dei dati annuali, senza considerare l’aumento degli accessi al pronto soccorso che si susseguono all’ospedale di Ravenna nei mesi estivi. Valutazioni in virtù del flusso turistico sulle quali si sta già ragionando e che riguarderanno anche le fasce orarie, visto e considerato che, come di consueto, saranno maggiormente attenzionate soprattutto le fasce diurne fino alla mezzanotte. Per quanto riguarda in particolare l’automedicalizzata Ravenna-Rimini le valutazioni riguarderanno anche le risorse da individuarsi, economiche e soprattuto umane considerato che prima della rimodulazione i numeri vedevano in servizio 37 unità su 65 per quanto di competenza dell’emergenza, e la mancanza di una quarantina di medici in pronto soccorso su tutto il territorio romagnolo.

Le risorse stanziate dall’Emilia-Romagna per il sistema di emergenza alla fine dello scorso ottobre ammontavano a più di 4 milioni suddivisi in 498mila euro per la rete radio, 940mila per la gestione della base dell’elisoccorso di Ravenna, 69mila euro per la gestione dei servizi cartografici, fondamentali per il servizio 118, e per la formazione, 2 milioni per il personale della Centrale operativa, ed oltre 1 milione e 600mila euro stanziati dal Decreto Rilancio per il personale del 118.