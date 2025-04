Tutela del diritto alla casa. Accordo tra Sunia e Solvo

Il Sunia e la società Solvo hanno raggiunto un accordo per garantire la stabilità abitativa di numerose famiglie che, da anni, vivono in affitto in un complesso residenziale nel quartiere San Giuseppe di Ravenna. L’accordo stabilisce condizioni più sostenibili per i nuovi contratti di locazione e introduce misure di tutela per chi si trova in situazioni di fragilità, come persone anziane o famiglie con difficoltà economiche. Saranno anche effettuati interventi manutentivi straordinari. I canoni varranno per 4 anni e, prima della scadenza, le parti si incontreranno per valutare il relativo rinnovo. Gli immobili interessati fanno parte di un progetto di edilizia convenzionata, nato da una convenzione tra il Comune di Ravenna e una cooperativa oggi non più attiva. La proprietà è stata acquisita da Solvo a seguito di una procedura giudiziaria. Sunia, Solvo e gli inquilini coinvolti – che hanno approvato l’accordo all’unanimità durante un’assemblea – esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto, frutto del dialogo e dell’impegno per garantire il diritto alla casa.