Tutela e gestione degli animali nel territorio. Bando triennale dell’Unione per la gestione

Novità importante in arrivo per i cittadini e per i proprietari di animali da compagnia dei comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo. L’Unione della Romagna Faentina, infatti, ha deliberato l’indirizzo di una gara pubblica per l’affidamento triennale dei servizi legati alla tutela e gestione degli animali: dal recupero di cani vaganti e gatti incidentati, allo smaltimento delle carcasse, fino alla custodia e gestione del canile intercomunale di Faenza.

La decisione è un passo importante verso la centralizzazione e l’ottimizzazione dei servizi veterinari e di ricovero animale, con l’obiettivo di garantire maggiore efficienza, qualità e uniformità su tutto il territorio dell’Unione.

Per la prima volta le tariffe saranno uguali in tutti e sei i comuni, assicurando equità di trattamento e accesso omogeneo ai servizi. Le nuove tariffe riguarderanno la rinuncia di proprietà; il recupero di cani vaganti; la diaria giornaliera per il mantenimento in struttura e i rimborsi per prestazioni veterinarie (cure urgenti, microchip, vaccinazioni). È inoltre previsto un sistema di riduzioni ed esenzioni in base all’Isee. Tra le novità più importanti, viene introdotto anche un servizio di primo soccorso per i gatti incidentati, con prestazioni fornite da una truttura veterinaria convenzionata.

I dati relativi alla presenza media cani ogni anno nel canile intercomunale di via Plicca a Faenza evidenziano una tendenza alla riduzione del fenomeno del randagismo. Non considerando i dati del 2023, fortemente alterati dall’emergenza alluvione che ha portato a un picco anomalo di ingressi.

"Si tratta di numeri che confermano un dato di grande civiltà del nostro territorio: il randagismo è ormai un fenomeno residuale, grazie anche alla collaborazione dei cittadini, delle associazioni e delle istituzioni", spiega l’assessore Massimo Bosi.

L’attuale gestione, affidata alla Cooperativa Agricola del Bidente, ha prodotto risultati positivi rappresentando una sperimentazione virtuosa di gestione intercomunale. Il nuovo affidamento, della durata di tre anni rinnovabili, manterrà la sede del canile in via Plicca a Faenza, in un edificio di proprietà comunale. Con questa scelta, l’Unione della Romagna Faentina intende rafforzare un servizio pubblico essenziale, migliorando la gestione del benessere animale e contribuendo alla sicurezza, all’igiene urbana e alla salute pubblica, implementando i servizi a supporto delle tante associazioni a tutela degli animali che operano sul territorio.