"Tutele, rifiuti, piano urbano": le richieste di ’Cervia ti amo’

Attività imprenditoriali, piano urbanistico generale, gestione dei rifiuti, efficientamento della macchina comunale, tutela sociale. Sono i temi che la lista civica ’Cervia ti amo’ considera fondamentali in vista delle prossime elezioni amministrative e su cui interroga i candidati in campo. "Abbiamo lavorato in questi mesi al nostro programma di mandato per le prossime elezioni amministrative, cercando di arrivare a un tavolo di confronto aperto con le forze politiche che hanno come noi a cuore il destino di Cervia – scrive la lista civica in una nota –. Fino a ora però, i tavoli del programma e dei temi sono stati lasciati desolatamente vuoti, a favore di accordi che ci paiono esclusivamente elettorali e su livelli diversi da quello locale".

I temi su cui la lista civica interroga i candidati sono "come regolamentare le attività imprenditoriali, le concessioni accessorie in un quadro complessivo di offerta turistica, rilancio economico e occupazione; che posizioni assumere nella stesura del nuovo pug per invertire la tendenza del consumo di suolo, tutelare il nostro patrimonio verde e mettere in sicurezza il territorio; come risolvere il problema della gestione dei rifiuti, il decoro urbano e la manutenzione; come riammodernare ed efficientare la macchina comunale per innalzarne gli standard e infine come mantenere degli standard alti di tutela sociale, mettendo meglio in rete le associazioni di volontariato e discutendo di un welfare per la terza età sempre più attuale".

La lista aggiunge che "Il tempo del confronto delle visioni politiche è arrivato. Non intendiamo disperdere il lavoro di questi anni e ascolteremo con attenzione tutte le proposte programmatiche, civiche e politiche che pongono al centro lo sviluppo di Cervia, nella speranza di poter essere utili e continuare a portare avanti i temi per i quali ci siamo spesi e battuti in questi cinque anni".