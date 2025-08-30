Tutte le anime di Tramonti. Mostra a Palazzo Rasponi

Da oggi al 28 settembre, le eleganti sale di Palazzo Rasponi dalle Teste (in piazza Kennedy, a Ravenna), accolgono la mostra ’Guerrino Tramonti. Una Storia d’Arte’, un omaggio alla poliedrica figura dell’artista faentino Guerrino Tramonti (1915–1992), tra pittura, ceramica e sperimentazione.L’inaugurazione è prevista per oggi alle ore 18.

L’esposizione si inserisce nel progetto Novecento Rivelato, volto a far emergere personalità e percorsi originali del secolo scorso, con uno sguardo nuovo. Al centro della mostra, la ricca produzione pittorica e ceramica di Tramonti, artista visionario capace di attraversare con naturalezza stili, materiali e linguaggi.

Il percorso espositivo parte dagli esordi degli anni Trenta e dalle opere meno note della sua stagione “veneziana”, segnata dalla collaborazione con Filippo De Pisis, per approdare alla progressiva evoluzione del suo linguaggio pittorico e alla più celebre stagione della ceramica: un ambito in cui Tramonti si afferma come uno degli interpreti più innovativi, eclettici e poetici del Novecento italiano. Attraverso una selezione di opere provenienti dalla Fondazione Guerrino Tramonti di Faenza, la mostra esplora le molte “anime” dell’artista: dalla pittura alla scultura, dalla ceramica decorativa alle creazioni più libere e sperimentali, offrendo una visione completa del suo straordinario universo creativo.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Cultura e Mosaico del Comune di Ravenna e dal MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna, in collaborazione con la Fondazione Guerrino Tramonti di Faenza e il Comune di Faenza.

I curatori della rassegna sono Laura Ruffoni e Paolo Trioschi. Questi i giorni e gli orari di apertura dell’esposizione: martedì–venerdì: 15.30 – 19; sabato, domenica e festivi: 11 – 19. La mostra dedicata a Guerrino Tramonti sarà chiusa il lunedì. L’ingresso libero. Per informazioni è possibile rivolgersi allo Iat di Ravenna al numero di telefono 0544/35404 e www.mar.ra.it.