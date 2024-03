Tutte le donne del consiglio comunale

A seconda della nostra età, le abbiamo conosciute o ne abbiamo sentito parlare, certo è che le donne, a Lugo, si sono date un bel po’ da fare in campo politico, sociale e culturale. È in gran parte grazie a loro se oggi Lugo dispone di servizi educativi, di formazione, di aiuto alla concomitanza famiglia-lavoro. A ricordarcelo, tra l’altro in vista dell’8 marzo, è proprio una donna: la lughese Viviana Bravi, che ha scritto il libro ‘Donne in consiglio comunale a Lugo dal 1946 al 1990’, un autentico spaccato della presenza femminile nel ‘parlamentino’ lughese dal dopoguerra a poco più di 30 anni fa. Laureata in pedagogia, indirizzo storico-filosofico, e già docente dell’Istituto Ips ‘Ernesta Stoppa’ di Lugo, Viviana Bravi ha collaborato come esperta per docenze sulla storia locale e ha curato e realizzato numerose pubblicazioni a carattere storico, tra cui ‘Memorie di un giovane garibaldino 1866-1867’ del volontario lughese Valentino Stoppa (Longo 2012). È socia del ‘Centro di studi sulla Romandiola nord-occidentale’ che si occupa di ricerche storiche sul territorio della Bassa Romagna o Romandiola. Con questo suo ultimo lavoro, Bravi ci offre una panoramica delle numerosissime presenze femminili nella politica lughese, in un periodo in cui tante cose sono cambiate, anche grazie a questa presenza che, di qualsiasi parte politica fosse, è sempre stata determinata e tutt’altro che debole.

Si parte dalle prime due elezioni del Comune di Lugo: quelle del 31 marzo 1946 e quelle del 27 maggio 1951. Nelle prime fu eletta Livia Ricci Curbastro, della Democrazia Cristiana, che dunque fu la prima donna a sedere nell’aula del consiglio comunale di Lugo, nonché la prima ad essere eletta nelle prime elezioni in cui le donne italiane esercitarono il diritto di voto, e fu poi rieletta sia nel 1951 che nel 1956. Nel suo discorso di insediamento disse, tra le altre cose: "La partecipazione della donna alla vita pubblica non deve allontanare dalla casa e dalla famiglia e nemmeno alterare il carattere e la missione che la natura, la civiltà e la civiltà cristiana soprattutto le diedero. Invece la donna deve avvicinare la vita pubblica ai problemi della casa e della famiglia, deve far conoscere e far considerare questi problemi come i più fondamentali della vita sociale e nazionale". Nelle elezioni del ’51 e in quelle del ’56, fu poi eletta Clara Signori, del Partito Comunista Italiano, che rimase in carica fino al ’61 e fu anche dirigente provinciale dell’Udi (unione donne italiane). Il libro è corredato da numerose foto e così, scorrendo le pagine, troviamo le immagini delle tante donne che si sono succedute sui banchi del consiglio comunale, tra cui Tiziana Bandoli, prima donna assessore del Comune di Lugo, Ida Cavallini, Emanuela Giangrandi, Lucia Alfano, Piera Cagnolati, Lea Zanotti, solo per citarne alcune. Il libro contiene anche capitoli dedicati ai sindaci che si sono succeduti in quel periodo e si conclude con un excursus sulle fasi storiche che a livello nazionale portarono le donne ad ottenere gli attuali diritti.

Lorenza Montanari