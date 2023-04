Tutte le novità del Fondo Welfare contrattuale

Il Fondo Welfare contrattuale, definito con l’accordo del 27 settembre 2017, si arricchisce ogni anno di nuove prestazioni che le parti sociali dell’artigianato implementano per soddisfare un maggior numero di possibili esigenze. L’Eber, Ente bilaterale Emilia Romagna, ha recentemente pubblicato la nuova guida a tutte le prestazioni previste a favore dei lavoratori e delle imprese che applicano i contratti di lavoro dell’artigianato e che aderiscono al fondo stesso.

Tra tutti spicca l’attenzione che il fondo dedica alla maternità. Il fondo rivolge prevalentemente i propri interventi nei confronti dei dipendenti, articolando le prestazioni, oltre quella per la maternità facoltativa, che vanno dalle frequenze scolastiche (dall’asilo nido all’università) ad interventi legati a condizioni particolari (non autosufficienza di famigliari, spese funerarie, rimborso ticket, cure termali). Interessanti anche le prestazioni a favore delle imprese che, ad esempio, prevedono contributi per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti o specifiche attrezzature, allestimento automezzi attinenti all’attività, ristrutturazione o rinnovo dei locali aziendali, misure di contenimento energetico, formazione, qualità o astensione per maternità.

Per il 2023 rimane anche attivo il Sosa, il piano straordinario sviluppo, occupazione, sostenibilità per le imprese, dove è possibile chiedere un contributo per consolidamento occupazionale, riconversioniristrutturazioni finalizzate alla continuità produttiva e al mantenimento del livelli occupazionali a seguito di accordo sindacale, bonifica ambientale ed efficientamento energetico o digitalizzazione 4.0. Sul sito di Confartigianato della provincia di Ravenna www.confartigianato.ra.it sono pubblicati tutti i dettagli sulle prestazioni 2023 ed è possibile scaricare i prospetti completi in formato pdf.