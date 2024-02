Tutte le rivoluzioni del femminismo

Torna dall’1 al 24 marzo ’Sorelle Festival’, progetto culturale dedicato alla figura femminile. Nato nel 2020 grazie all’incontro tra l’associazione Sos Donna, centro antiviolenza di Faenza, e Veronica Bassani, presidente dell’associazione culturale faentina Fatti d’Arte, giunge quest’anno alla sua quinta edizione, intitolata ’Rivoluzionarie, dal mito delle streghe al potere femminile’. "Quest’anno il tema è la rivoluzione – dice Veronica Bassani –. Il festival affronterà quella del costume, per indagare la relazione tra moda, corpo e libertà; quella sessuale, che a partire dagli anni Sessanta ha cercato di sdoganare i temi legati alla riproduzione e alla sessualità femminile e la rivoluzione trans-queer, fondamentale per la definizione del concetto di ’genere’". Saranno tre le settimane ’rivoluzionarie’, che coinvolgeranno grandi e piccoli. A inaugurare il festival l’1 marzo sarà l’apertura della mostra ’Rivoluzionarie di ieri e di oggi’ a cura del gruppo fotografia Aula21 alle 19.30 alla Rocca di Riolo Terme. Gli appuntamenti proseguiranno il 2 marzo alle 17.45 al Cinema Sarti di Faenza con la Proiezione di ’Kokomo city’. Il 3 marzo alle 11 al Fontanone a Faenza ci sarà l’inaugurazione della mostra ’Se sussurri la terra trema’, mentre il 5-12-19 marzo alle 21 all’Arci di Castel Bolognese si svolgerà il cineforum e talk ’Le ragazze del 68’. ’Confronti collettivi sui generi’ a cura di Break The Silence e Laboratorio Smaschieramenti, sarà sempre a Castello il 6-13-20 marzo alle 21.

ll festival occuperà anche gli spazi del Museo Carlo Zauli con l’inaugurazione dell’installazione artistica di Monica Zani il 7 marzo alle 18.30. Grande novità di quest’anno è l’apertura di ’Sorelle Festival’ al Palazzo Milzetti di Faenza, che l’8 marzo alle 17 accoglierà Paola Goretti che parlerà de ’Il sogno dell’antico: la moda, il corpo, la libertà’. Il 9 marzo, invece, alle 11 a Faenza al Museo Il Guerra Mondiale e Shoah (via Castellani 25) si parlerà di donne e Resistenza. Alle 16 alla Bottega Bertaccini verrà presentato il libro ’Perfette sconosciute’.

Non mancheranno i laboratori ceramici, che si svolgeranno a Faenza il 10 e 17 marzo ore 10-12 e 15-17 a cura dello Studio Lemure. Ma ’Sorelle Festival’ vuole coinvolgere anche i più piccoli e per questo il 13 marzo alle 17 da Mellops a Faenza i bambini avranno la possibilità di ascoltare letture e svolgere un workshop di cucito. La quinta edizione del festival occuperà anche Palazzo del Podestà: il 16 marzo alle 16.30 inaugureranno le mostre ’Sorelle Festival Podestà’; a seguire la performance di Alice Capelli e Edvige Cecconi Meloni e il talk storico ’Rivolte femminili’ con Elena Magalotti dell’associazione Ipazia, la dottoressa Simona Valgimigli del Consultorio Faenza, Elisa Ottaviani di Sos Donna e Andrea Pirvulescu di Fideuram. "Siamo partner del progetto dal 2020 – dice Ottaviani di Sos Donna – questo festival ci permette di arrivare a sensibilizzare un pubblico diverso dal solito; il nostro talk porterà la storia del centro antiviolenza".

Chi vorrà avrà anche la possilibità di scoprire palazzo Mazzolani il 18 marzo alle 17.30 con il talk storico ’Pazienza Porcia Laderchi: una principessa senza favola’. Si parlerà anche di rivoluzione del mondo del cibo e del vino, di educazione sessuale e di tanto altro ancora. Il Festival si chiuderà il 24 marzo alle 18 a Palazzo del Podestà, con la Performance elettroacustica ’Fire in the Stars’.

Caterina Penazzi