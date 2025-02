Tutte le voci di Concita De Gregorio

È in programma oggi al teatro Alighieri uno degli appuntamenti più attesi de ’La Stagione dei Teatri’: in scena arriverà infatti ’Un’ultima cosa. Cinque invettive, sette donne e un funerale’ di e con Concita De Gregorio, musica dal vivo di Erica Mou, per la regia di Teresa Ludovico. Lo spettacolo è una produzione a firma Rodrigo e Teatri di Bari e nasce da una suggestione: sarebbe bello se, al nostro funerale, avessimo la possibilità di arrivarci da vivi, per avere l’occasione di proferire noi stessi l’ultima parola.

Dora Maar, Amelia Rosselli, Carol Rama, Vivian Maier e Lisetta Carmi sono le cinque donne a cui la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio ha scelto di dare voce in un ideale commiato in cui ognuna dice di sé, senza diritto di replica. Le parole sono quelle realmente pronunciate da queste donne, o sono comunque tratte dalle loro opere: De Gregorio ne ha studiato il lessico fino a ‘sentirne’ le voci, che sul palco si intrecciano a quella, poetica e nostalgica, della cantautrice Erica Mou. Una messa in scena che assume i tratti di una meditazione, volta ad indagare il femminile.

Al mattino, alle 10, in collaborazione con ’La Stagione dei Teatri’, il Festival delle Culture propone una replica dello spettacolo dedicata principalmente ai gruppi scolastici, a cui anche gli adulti possono assistere acquistando i biglietti rimasti disponibili.

Gli abbonati che hanno scelto questo spettacolo e i titolari di biglietti possono effettuare variazione di replica senza supplementi di prezzo. Lo spettacolo si svolge grazie al supporto di Avis. La rassegna è organizzata con il supporto di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Fondazione del Monte di Bologna e di Ravenna, Etc, Assicoop Unipol Sai, Sedar Cna Servizi Ravenna, Bcc Ravennate Forlivese e Imolese, Coop Alleanza 3.0 e Reclam, e si svolge in collaborazione con l’amministrazione comunale.

I biglietti sono in vendita presso il Teatro Alighieri (tel. 0544-249244), telefonicamente, su ravennateatro.com, presso le agenzie de La Cassa di Ravenna Spa e Iat Ravenna. Il servizio di prevendita comporta la maggiorazione del 10% sul prezzo del biglietto. Ingressi da 15 a 32 euro. Tutte le informazioni sui vantaggi e le promozioni per gli abbonati, Cral aziendali, gruppi organizzati, gruppi scolastici e sul servizio di trasporto gratuito sono pubblicate su ravennateatro.com.