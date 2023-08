Tutti a guardare gli astri È la notte dei desideri tra stelle e fuochi artificiali

A Lido di Classe fervono i preparativi per il grande ritorno dei fuochi d’artificio, questa sera, per la Notte di San Lorenzo. La collaborazione tra i Comitati Cittadini di Lido di Classe e di Lido di Savio riporta nelle due località della Riviera un grande spettacolo pirotecnico di fuochi d’artificio che verranno lanciati in cielo, a partire dalle 23, dalla foce del fiume Savio.

Sul grande palco di piazza Caboto di Lido di Classe, dalle 21.30, sarà Claudio di Romagna ad animare la serata e a far cantare e ballare tutti quanti assieme al suono della musica della nostra terra. Il Festival 2023 proseguirà con il recupero di un evento, sempre a ingresso gratuito, precedentemente annullato a causa del maltempo: sabato Compagnia Bella porterà sul palco lo spettacolo per famiglie dal titolo “Il volo delle rondini”.

Tutti con il naso verso il cielo anche a Cervia, con tombola alle 19 in piazza Garibaldi, preceduta (alle 17) dalla Banda Cittadina. Sotto la Torre San Michele concerto trap di Eclissi Stellari. Stabilimenti balneari aperti dalle 20. L’agriturismo Oasi a Brisighella propone dalle 20 cena spettacolo con vini e bollicine; in programma il concerto degli Uno Zero Quattro e dj set anni ’70-’80 con dj Alioscia. Prenotazione: 3318723447. Dopo i fuochi artificiali “Padel sotto le stelle”, organizzata da Casal B Sport al Centro Sportivo di Casalborsetti (il torneo dura sei ore): al termine, caffè, latte e bomboloni caldi. Iscrizioni: 335-5360616