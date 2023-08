Tutti a lezione di stand up comedy Open day dell’Accademia nazionale

Sceneggiatura, scrittura, improvvisazione, laboratori di stand up comedy e theatre per grandi e per bambini saranno presentati oggi dalle 18 in via Ghibuzza 12, a Ravenna. Verrà illustrato il progetto formativo nazionale sullo stand up comedy in collaborazione con l’Agenzia di produzione Ridens. Accademia multidisciplinare inizia le lezioni oggi con un Open day per tutti coloro che vogliano approfondire il mondo della scrittura, dell’improvvisazione, del teatro. Accademia Ridens invece partirà nel 2024. Da settembre in centro a Ravenna, corsi per adolescenti, bambini e adulti e un percorso avanzato denominato ’La Biennale’ per under 15 in cui i giovani performer diventano autori e registi esibendosi in vari contesti, dal teatro al club. Il 2sSettembre verranno fatte le prime selezioni per ragazzi under 15. Prenotazioni: 3341648929.