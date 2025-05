Tutti a scuola di Protezione civile. Coinvolti 180 bambini

Via al secondo step del progetto formativo “La protezione civile va a scuola”. L’iniziativa didattica riprende lunedì con le attività pratiche per i bambini della scuola Deledda e termina il 14 maggio con gli alunni della scuola Manzi che prenderanno parte ad un unico incontro di teoria e pratica.

Le attività teoriche in classe prevedono semplici spiegazioni, proiezioni di filmati e distribuzione di materiale informativo, mentre le attività in esterno coinvolgeranno i bambini in prove di evacuazione, spegnimento incendi, ricerca di dispersi con cani, il tutto sviluppato sotto forma di gioco che consenta di trasmettere concetti basilari.

A coinvolgere i bambini in questo percorso di scoperta dei rischi del nostro territorio saranno i tecnici dell’Unità di Protezione Civile del Comune di Cervia con il supporto delle associazioni di volontariato di protezione civile convenzionate con l’Amministrazione comunale.

Complessivamente saranno 180 alunni di tutte le classi delle scuole primarie Grazia Deledda a Pinarella e Alberto Manzi a Tagliata coinvolti nel progetto.