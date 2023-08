Tutti a scuola, ma la materia stavolta è imperdibile: Lucio Dalla

Ancora una serata in musica, al Peter Pan di Marina di Ravenna, con una lezione dell’ormai celebre Rock’n’roll High School di Luigi Bertaccini. Questa sera il noto dj e curatore della rassegna Peter Pan 3D sarà alla consolle per accompagnare il pubblico in un viaggio alla scoperta di uno dei più grandi musicisti italiani di tutti i tempi: Lucio Dalla (l’artista, morto nel 2012, è stato un cantautore, compositore, polistrumentista e attore).

E così dopo oltre 10 anni questa formula ormai rodata e amata di una vera e propria lezione fatta di parole, immagini e musica torna sulla spiaggia 36 di Marina di Ravenna per un percorso attraverso la carriera lunghissima, complessa ed affascinante di Dalla. Grazie anche alla regia di Matteo Calisesi, Luigi Bertaccini proporrà dei video, dai più rari ai grandi classici, fino agli aneddoti personali dell’artista bolognese, che ha avuto una carriera davvero sfaccettata.

Inizio dell’appuntamento alle ore 22. Ingresso libero, consigliata la prenotazione ai tavoli per la cena.