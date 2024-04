"Tutti disidratati e fortemente stressati"

I naufraghi sono stati recuperati in acque internazionali nella zona Sar libica a bordo di due gommoni distinti che però si trovavano a poca distanza l’uno dall’altro. Erano in mare da circa 10 ore. "La parte più difficile – racconta un soccorritore – è stata il lungo viaggio dopo i soccorsi. Ravenna è a 5 giorni di navigazione dall’area Sar, significa sottoporre persone già fragili ad ulteriori condizioni di stress. Con più di 200 persone a bordo la convivenza è difficile, gli spazi sono ridotti. Per tornare in zona Sar ci vorranno altri 5 giorni di navigazione, attualmente ci sono degli aerei che pattugliano l’area ma nessuna nave pronta al soccorso: in totale sono 10 giorni senza copertura. Per questo contestiamo l’assegnazione del porto lontano, ma non ci vengono proposte altre soluzioni. Durante la permanenza abbiamo parlato con loro, raccogliendo testimonianze di una migrazione difficile".

Sara, infermiera di bordo, aggiunge: "Al momento del salvataggio abbiamo dato la priorità ad un ragazzo in stato di incoscienza che si trovava nella stiva insieme ad altre 60 persone. Il giovane ha viaggiato per ore in un luogo angusto, poco arieggiato, senza la possibilità di bere o espletare i propri bisogni e respirando i fumi del carburante. Una volta a bordo della Life Support per fortuna la ripresa è stata rapida. C’era anche un diabetico sprovvisto di farmaci che è stata monitorato mentre tutti gli altri stavano bene e presentavano le condizioni tipiche che vediamo solitamente nelle nostre missioni: forte disidratazione e stress. I cinque giorni di viaggio sono stati impegnativi, soprattutto per i bambini, alcuni molto piccoli". Valeria Bellante