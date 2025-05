Tutti gli eventi del Mar tra visite e performance

Il Mar, Museo d’Arte della città, oggi è aperto al pubblico dalle 10 alle 19. Alle 16.30 i visitatori potranno partecipare alla visita guidata ’Tutte le declinazioni del mosaico contemporaneo’ a cura di RavennAntica, in cui verranno illustrate le nuove frontiere dell’arte musiva a partire dal 1959. La visita guidata dura un’ora e costa 11 euro (prezzo che comprende l’ingresso al museo). Gratis per i minori di 6 anni. Per prenotare: 0544 482477 o prenotazionimar@ravennantica.org.

Domani invece alle 18 il museo ospita la prima data della rassegna ’Elementi’, a cura di Magma, con lo spettacolo ’Ima Koko Watashi’ di Chikako Kaido, improvvisazione tra musica e danza che ha già registrato il tutto esaurito.

Veniamo a sabato 3 maggio, quando alle 11.30, 12 e 12.20 le studentesse e gli studenti delle classi 2B e 2E del liceo artistico Nervi Severini realizzano ’Congegno emotivo’, un’azione performativa ideata da ideata da Monica Francia, curata con Zoe Francia Lamattina e Sara Zannoni. La performance avrà luogo nella loggia esterna del Mar e coinvolgerà il pubblico.

Sempre sabato 3 maggio alle 16, nella sala Martini, la fotografa Arianna Arcara presenta ’Confini’, il suo percorso artistico, in dialogo con Veronica Lanconelli (osservatorio fotografico). La sua pratica artistica indaga il significato e la forma sempre mutevole dei ’confini’ – naturali, urbani, culturali o umani – con una particolare attenzione all’adolescenza.