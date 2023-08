‘Tutti i bambini vanno a scuola’, iniziativa solidale

Torna l’iniziativa di solidarietà ‘Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola!’, in collaborazione con la Consulta del volontariato di Ravenna e il coordinamento dell’assessorato alle Politiche Sociali, per permettere alle famiglie in difficoltà di mandare a scuola i figli con un corredo scolastico adeguato. La modalità è simile a quella della colletta alimentare, la raccolta inizierà l’1 settembre al Conad Bassette e il 2 davanti ad alcuni supermercati: dalle 10 alle 18, i volontari inviteranno i clienti ad acquistare e donare articoli di cancelleria. I supermercati sono: Conad La Fontana, Galilei, Famila Argirocastro e Aquileia, Conad di Sant’Alberto, San Pietro in Vincoli, San Zaccaria, Piangipane e Punta Marina. Il 9 settembre per il progetto di Coop Alleanza 3.0 ‘Dona la spesa per la scuola’ la raccolta verrà effettuata all’Extra Coop Esp, Coop Teodora, Faentina e al Conad di Porto Fuori. Aderiscono anche le cartolerie: Salbaroli (via Gamba 16), Giro-Girotondo (viale Alberti 96), La Politecnica (via Corrado Ricci n.13), Tecnodesign (via Guidone 26). Gli articoli richiesti sono: maxi quaderni con e senza margini, copertine per quadernoni, raccoglitori ad anelli e buste con occhielli, ricambi fogli, cartelline con elastico, pastelli (scatole da 1224), pennarelli a punta fine, matite, gomme, temperini, penne, colla stick, evidenziatori, album da disegno, compassi, goniometri, righe, righelli e squadre, forbici con la punta arrotondata, astucci, zaini, bianchetti.

Si può contribuire anche con bonifico Banca BCC intestato a Consulta del Volontariato IBAN: IT89G0854213104037000100917 causale: ‘Progetto tutti i bambini e le bambine vanno a scuola’.