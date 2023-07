Tutti i problemi irrisolti di Lido di Classe

Mi rendo conto che tornare ancora una volta sulle problematiche che affliggono la località di Lido di Classe possa essere noioso, ma non posso ignorare il fatto che continuiamo ad essere dimenticati. Ecco le questioni da risolvere. Viale Caboto: intervento promesso da decenni. Strade e marciapiedi dissestati: è vergognoso che non si riesca ad intervenire quanto meno per ripristinare i punti più pericolosi. Ci sono addirittura strade a due corsie ridotte a una per la presenza ormai davvero ingombrante delle radici dei pini. Aree verdi attrezzate: pensavamo, o meglio speravamo, dopo 20 anni di non dovere intervenire anche su questo. Tuttavia, le poche aree verdi presenti a Lido di Classe sono davvero carenti di manutenzione. Panchine fatiscenti, cestini mancanti, staccionate divelte, giochi per bambini rotti e inaccessibili. Ponte sul fiume Savio: dopo 15 anni, manca ancora il ponte promesso in più occasioni. Passaggio a livello di viale dei Lombardi a Savio: non uso mezzi termini nel dire che si tratta di una situazione scandalosa. Dopo 30 anni le autorità competenti non sono riuscite a intervenire per diminuire i tempi di chiusura del passaggio a livello. A oggi, il passaggio resta chiuso per oltre 20 minuti e non credo ci sia bisogno che vi dica io cosa comporta tutto questo. Non è solo un problema di disagio per le lunghe file di auto che si creano, bensì di sicurezza: cosa succederebbe se a rimanere bloccati fossero mezzi di pronto intervento? Problemi daini, più volte segnalato. La questione diventa particolarmente pericolosa durante le ore notturne. Nessuno vuole fare del male ai daini, ma questi non devono rappresentare un pericolo per chi percorre le nostre strade: si potrebbe realizzare una recinzione abbastanza alta da contenere i daini, o attraverso l’adozione di altre soluzioni atte a limitare i pericoli causati dagli attraversi improvvisi della strada. Area camper: l’aspettiamo dal 1993. Sappiamo che i bandi fin qui fatti sono andati deserti e ci dispiace molto poiché si tratta di un’attività che porterebbe molto a Lido di Classe. La sua assenza porta come conseguenza danni economici, cosa davvero spiacevole tanto più se si pensa che ci sarebbe la disponibilità di un imprenditore locale a instaurare questo tipo di attività sul suo terreno ma non ci riesce per problemi tecnici. archeggi: mancano spazi da dedicare al parcheggio di chi fruisce delle nostre spiagge e non solo e mancono anche telecamere di videosorveglianza.

Terzino Giorgini

Presidente Pro loco Lido

di Classe