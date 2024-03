Tutti i ritmi del mondo a Beaches Brew 2024

Niger, Pakistan, Cuba, Kenya, Stati Uniti, Canada, Svizzera, Ghana, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito. Un giro del mondo attraverso la musica e le sue infinite declinazioni, un viaggio aperto a tutti, all’insegna della scoperta, sulla spiaggia di uno dei bagni più iconici della Riviera romagnola: questo è Beaches Brew, festival nato nel 2012 all’Hana-Bi di Marina di Ravenna dalla sinergia del team di Bronson con un pool di curatori diviso tra Olanda e Stati Uniti. La prossima edizione, sempre a ingresso libero, andà in scena dal 4 al 6 giugno a Marina di ravenna. Ed ecco i musicisti che saliranno sul palco. Al glam No Wave degli Special Interest da New Orleans farà da controcanto il rock blues contaminato con i ritmi della musica africana dei nigeriani Etran De L’Aïr; al punk tagliente delle inglesi Lambrini Girls, tra le protagoniste più interessanti della scena alternativa di Brighton, si affiancherà il suono onirico di Noor Bakhsh, maestro pakistano del Benju (cetra a tasti tipica del Belucistan) che a settantotto anni è diventato un caso a livello globale grazie al suo album di debutto ’Jingul’. Spazio anche alla trascinante new wave disco del collettivo ’Baby’s Berserk’, diviso tra Toronto e Amsterdam, che si incontrerà con il pop esplosivo del kenyano Kabaushé, capace di fondere psych-soul, gospel, trap e freak funk.

Le influenze latino-americane della selector cubana Cami Layé Okùn, con il suo funk afro-caraibico, saranno infine il perfetto complemento del groove di Dj Fitz, ospite immancabile della serata di chiusura del festival.

Doppia presenza a Beaches Brew nel 2024 per Nyege Nyege, collettivo fondato undici anni fa a Kampala (Uganda) per sostenere la musica di artisti africani, che organizza eventi, residenze, festival e gestisce due etichette discografiche: a Beaches Brew presenterà Aunty Rayzor, producer nigeriana che fonde potenti beat hiphop con l’afrohouse, utilizzando sia l’inglese che il nativo linguaggio Yoruba, e la franco ghanese Pö, artista poliedrica che porterà a Marina di Ravenna l’inedito universo sonoro del suo debut album ’Cociage’, tra ambient spettrale, post punk e polifonie a cappella.

Ci saranno anche Yalla Miku, ensemble che unisce musicisti provenienti dall’Africa e protagonisti della fervida scena musicale elvetica in un mix elettrizzante di strumenti tradizionali (gnawa marocchino, guembri, krar), house, elettronica e groove krautrock, e il duo Cyril Cyril, formato dai fratelli Cyril Yeterian e Cyril Bondi, che attraverso chitarra, batteria e synth percorre abilmente la tradizione musicale orientale, africana e occidentale creando un’atmosfera psichedelica capace di spaziare dal folk al rock.

La line-up verrà completata nelle prossime settimane con un annuncio che comprenderà gli artisti italiani del festival