Tutti i rottami delle bici saranno portati via

Bici rotte e vandalizzate. È questo lo scenario che si presenta a chi si aggira tra le rastrelliere per le due ruote del piazzale della stazione ferroviaria. Ora l’amministrazione ha deciso di prendere provvedimenti e tra qualche giorno tutti i rottami legati alle rastrelliere verranno eliminati. La situazione, per nulla nuova, ciclicamente si ripete a distanza di anni durante i quali le rastrelliere porta-biciclette in piazzale Cesare Battisti, questo il nome della zona antistante la stazione ferroviaria di Faenza, si trasformano in accumulo di rottami, molti dei quali vengono cannibalizzati come fonte di ricambi. L’area è uno dei luoghi più frequentati della città da chi usa il treno, ma anche luogo di ritrovo di avventori delle attività poco distanti. Nella zona esistono diverse rastrelliere, lato stazione e di fronte, dove una volta c’era un’officina per poter assicurare le bici di viaggiatori, pendolari o studenti che ogni mattina arrivano o partono. È spesso uso comune da parte dei pendolari, ad esempio, che arrivano da cittadine limitrofe e lavorano o studiano a Faenza o che da qui partono, lasciare una vecchia ‘due ruote’ legata a una delle tante rastrelliere.

Tra le tante che ogni giorno servono per gli spostamenti ‘dolci’ in città, qualcuna diventa oggetto di ‘attenzione’ di chi trova tra le rastrelliere del piazzale della stazione parti interessanti quali pezzi di ricambio a buon mercato. Come già avvenuto qualche anno fa, dopo alcune segnalazioni, l’amministrazione manfreda ha deciso di correre ai ripari. A tal proposito è stata adottata un’ordinanza specifica. Nel documento si legge che "preso atto del fenomeno dell’abbandono di velocipedi a Faenza in piazzale Cesare Battisti che ha determinato negli ultimi tempi l’accumularsi di una quantità considerevole di mezzi non circolanti e inutilizzabili, causando una situazione di degrado ambientale, considerata la necessità di procedere alla pulizia del piazzale e che la maggior parte dei veicoli sono chiusi e legati con lucchetti alle rastrelliere, rendendo in tal modo impossibile il loro spostamento per le operazioni di bonifica, non essendo possibile risalire ai legittimi proprietari è stato ritenuto necessario adottare un provvedimento per consentire la rimozione dei mezzi".

In buona sostanza giovedì 26 e venerdì 27 ottobre le bici che non saranno ritirate verranno asportate, anche tagliando i lucchetti, e portate nel deposito comunale. Per evitare che in quelle giornate ignari pendolari o studenti possano lasciare la bici e non trovarla al rientro è stato necessario adottare un’ordinanza di modifica alla viabilità nella quale si ordina, dalle 7 di giovedì 26 alle 15 di venerdì 27 ottobre, il divieto di sosta con rimozione forzata dei velocipedi, monopattini, acceleratori di andatura o mezzi assimilati.