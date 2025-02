Tutti i segreti dei funghi. A lezione di micologia

Domani prende il via un corso organizzato dal Gruppo Micologico di Ravenna per imparare a conoscere tutto sui funghi. Le iscrizioni potranno essere effettuate presso la sede di via Sant’Alberto 73, al centro sociale Le Rose, tutti i lunedì sera alle 20.30, oppure si può telefonare al numero 339-5467231 (Annalina).

Questo il programma delle lezioni: domani caratteristiche generali dei funghi, il 24 febbraio le boletacee. Il 3 marzo altri funghi, Il 10 funghi lamellati a spore colorate, il 17 funghi lamellati a spore bianche, il 24 Russulaceae e Hygrophoraceae, il 31 marzo nozioni di tossicologia e quali sono i principali funghi velenosi, il 6 aprile escursione nella pineta di Classe.

Eventuali variazioni del programma verranno comunicate direttamente ai partecipanti. L’iscrizione al corso costa 50 euro (prezzo comprensivo del materiale didattico e della quota associativa al Gruppo micologico per tutto il 2025). Alla fine un attestato di partecipazione verrà consegnato a chi avrà partecipato ad almeno 5 lezioni.