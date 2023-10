Tutti i segreti del canto

Prosegue, con due giornate di formazione, la rassegna ’Musical?…e perché no!!!’, organizzata da Chorus Fantasy Aps e Capit Ravenna, in collaborazione con il Comune di Ravenna e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

Oggi il programma è incentrato sulla tecnica vocale: dalle 10 alle 13 il soprano ravennate Jenny Ballarini parlerà degli stili di canto nel musical, dei fondamenti di tecnica vocale e del warming up; dalle 15 alle 18, Erika Biavati si occuperà dell’emissione energica in acuto, in particolare delle tecniche di mix e belt.

La giornata di domani e sarà dedicata al canto in teatro, con il performer e cantante Giò Di Tonno: celebre per il ruolo di Quasimodo nell’opera di Riccardo Cocciante ’Notre Dame de Paris’. Di Tonno terrà una giornata di formazione dedicata al canto in teatro, ovvero all’interpretazione teatrale nel teatro musicale, a partire dalla tecnica vocale per giungere agli stili interpretativi e all’improvvisazione. Entrambe le giornate si terranno presso la sala Corelli del Teatro Alighieri.

Informazioni e iscrizioni presso coro Chorus Fantasy (335.6870498 - 339.8254004 - info@chorusfantasy.net) e Capit Ravenna (0544-591715 - info@capitra.it)