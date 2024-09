Tutti i segreti della Nona sinfonia e del genio di Beethoven

Alle 20.30 il teatro Goldoni di Bagnacavallo ospiterà l’incontro-concerto ’L’utopia della gioia, nascita e fortuna della Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven’, promosso dall’Accademia degli Incamminati di Modigliana col patrocinio del Comune di Bagnacavallo. Il celebre musicologo Sandro Cappelletto (foto) presenterà la ’Nona sinfonia ’di Beethoven nel 200° anniversario della composizione, accompagnato al pianoforte a quattro mani da Andrea Cappelleri e Daniele Ambrosi. Introdurrà Venerino Poletti, presidente dell’Accademia degli Incamminati.

La ’Nona sinfonia’ rappresenta un monumento della musica di ogni tempo. È anche la composizione di tutta una vita: in essa è presente il giovane Beethoven e il compositore maturo, che nel 1824 la vede finalmente compiuta e suonata. In essa Beethoven mette in crisi il concetto stesso di sinfonia’ poiché la ’Nona’ è una grandissima architettura sonora in cui convivono scrittura orchestrale e polifonica, in un organismo unitario ricco di invenzioni timbriche e melodiche.

L’iniziativa è sostenuta dalla Bcc Ravennate Forlivese e Imolese. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti. Il teatro aprirà alle 20. Informazioni: 3476485722