Tutti in marcia per la pace

A Conselice stasera dalle 20.30 ci sarà una marcia per la pace, con partenza dal municipio, in via Garibaldi 14. "Dal 7 ottobre la guerra tra Israele e Palestina sta portando nuove vittime civili, soprattutto bambini, e nuovo odio tra due popoli storicamente in conflitto – dichiara la sindaca Paola Pula –. Con questa marcia vogliamo dare un piccolo, simbolico segnale, da parte della nostra comunità, per condannare ogni forma di violenza, aggressione e violazione dei diritti internazionali, senza dimenticarci delle altre guerre in corso nel mondo, a partire da quella in Ucraina".

La marcia è aperta a tutti. Hanno già aderito le associazioni Anpi - sezioni di Conselice e Lavezzola, gruppo Alpini di Conselice, Caffè delle ragazze, Bianconiglio, Pangiagleba, Artlab, Shahrazad e Spi-Cgil.