Tutti in sella con divise e bici d’epoca. Nel weekend c’è il Girodellaromagna

Saranno circa 150 i ciclisti che sabato e domenica nel centro di Lugo, in sella a bici risalenti da fine anni ’20 al 1987 e indossando divise d’epoca, nel centro storico di Lugo daranno vita alla ciclostorica ‘Girodellaromagna’, decima delle 13 tappe (in Italia, più due tappe in Brasile) del Giro d’Italia d’Epoca.

"È un evento non competitivo di ciclismo lento – sottolinea il vicepresidente dell’associazione Girodellaromagna.net che organizza l’evento, Oscar Pirazzini –, volto alla valorizzazione della bicicletta come nuova frontiera del turismo sostenibile e protagonista di una mobilità alternativa. Vogliamo anche invitare tutte quelli che hanno nella propria cantina o garage una vecchia bici ricoperta di polvere, a riportarla alla luce del sole pedalando con noi".

Rispetto all’edizione 2024 gli organizzatori hanno modificato alcuni itinerari, "mantenendo però inalterata – osserva Pirazzini – la cura dei ristori, nel segno della tradizione gastronomica. I nuovi percorsi sono disegnati fra borghi, colline e una pianura, lungo km 80, medio km 65, corto km 45. Vedremo altre novità come la gara di lentezza ‘Trofeo maglia nera’, mentre a grande richiesta, resta confermata l’escursione a Comacchio, con pranzo alle Antiche Pescherie. La pedalata è aperta a tutti e con qualsiasi bici, e-bike comprese".

Sabato alle 10 a Lugo in Largo della Repubblica c’è l’apertura delle iscrizioni alla ciclostorica con mostra mercato bici d’epoca. Sempre alle 10, partenza da Anita (Fe) dell’escursione per Comacchio (iscrizioni Ciclo Guide Lugo cell. 335394223). Alle 12.30 al Pavaglione, apertura stand con pranzo gratuito per per operatori e ciclostorici iscritti. Alle 14.30, a Lugo, visita all’Archivio di Angelo Vintage Palace. Alle 16.30, sempre al Pavaglione, andrà in scena una ‘Gara di lentezza’ con assegnazione del trofeo ‘Maglia Nera’. Seguirà, alle 19, una cena alle logge del Pavaglione con partecipazione di campioni quali Francesco Moser e personaggi del ciclismo. "Nella stessa serata – ricorda il presidente Giuliano Pasi – abbiamo riservato un momento emozionante per la IX edizione del premio Alfonsina Strada, che sarà consegnato alla memoria di Monica Bandini, scomparsa nel 2021 a 56 anni, che fin da bambina ha saputo conciliare la passione per il ciclismo con quella del lavoro nei campi dell’azienda di famiglia".

Domenica, alle 9 in Largo della Repubblica, partirà la ciclostorica. Faranno da contorno la mostra mercato di bici vintage, una rassegna di Mosquiti e una mostra di auto d’epoca, una sfilata di sbandieratori e musici del Rione de’ Brozzi e un gruppo di figuranti della Polisportiva Rossetta. La ciclostorica, oltre a Lugo, renderà omaggio a Bagnacavallo, Castel Bolognese, Brisighella e Faenza, dove sosterà in piazza del Popolo per celebrare, con una mostra, i cinque campioni del passato Renato Laghi, Vito Ortelli, Giuseppe Minardi, Aldo Ronconi e Antonio Albonetti. In uscita di città si dividono i tre percorsi. Quello lungo procede verso Brisighella, a seguire si affronta la suggestiva strada che conduce alla breve rampa di Rio Chié. E poi il ristoro di Tebano al polo universitario con pizza fritta e Sangiovese. Ultima sosta sulle colline di Castel Bolognese alla Cantina Pieni. Passaggio davanti alla Rocca di Bagnara e arrivo a Lugo con i cappelletti fatti dalle nostre azdore".

Lu.Sca.