"Tutti sapevano della gravità Ma non fu omicidio volontario"

Loro quattro "erano i soli a rendersi conto della gravità del pericolo, a potere allertare i soccorsi e consentire così la sua salvezza". Nessuno però lo fece. Tuttavia la "disamina dei criteri suggeriti" dalla Suprema Corte, "non permette di ravvisare tracce di un dolo eventuale". Ecco dunque perché non si era trattato di un omicidio volontario ma nemmeno di una semplice omissione di soccorso.

Quasi 80 pagine di motivazioni, appena depositate, quelle che il presidente dell’appello-bis Donatella Di Fiore ha usato per spiegare le condanne inflitte il 18 aprile scorso per la morte di Matteo ’Balla’ Ballardini, lo studente di 19 anni deceduto per overdose da metadone dopo 13 ore di agonia il 12 aprile 2017 a Lugo nella sua auto lasciata di proposito in un parcheggio fuori mano dai quattro ragazzi assieme a lui la notte precedente. La pena più alta (7 anni in totale) è stata inflitta a Beatrice ‘Bea’ Marani (avvocato Fabrizio Capucci), la 26enne di Lavezzola che aveva fornito al 19enne le boccette di metadone rivelatesi fatali: un comportamento, quello della giovane (oggi operatrice socio sanitaria), inquadrato come morte come conseguenza di altro reato, lo spaccio appunto. Per il 32enne Leonardo Morara di Lugo (avvocato Carlo Benini), compreso un contestato spaccio già passato in giudicato, pena finale di 5 anni 3 mesi e 10 giorni per omicidio colposo aggravato. Stesso reato attribuito al 26enne Giovanni Simone Palombo di Lugo (3 anni 6 mesi e 20 giorni) e al 29enne Ayoub Kobabi di origine marocchina ma residente a Lugo (3 anni 4 mesi), come il precedente imputato difeso dall’avvocato Nicola Laghi.

In primo grado il gup di Ravenna aveva incasellato la vicenda nel solco dell’omicidio volontario con dolo eventuale. Nel primo appello la corte bolognese aveva però introdotto per tre degli imputati, cioè tutti quelli allertati dalla Marani dopo i primi segnali di malessere manifestati dal 19enne, la sola omissione di soccorso. La Cassazione aveva bocciato e rimandato indietro.

"Non vi è dubbio - si legge nella sentenza - che eliminando la cessione del metadone da parte della Marani, verrebbe meno anche il decesso di Ballardini". Allo stesso modo "è indubitabile che anche eliminando la risposta menzognera della Marani all’accorata richiesta della madre" del 19enne "che cercava il figlio, si andrebbe a escludere la morte del ragazzo". La 26enne del resto aveva lasciato intendere alla mamma che Balla "stava bene e che non le rispondeva solo perché aveva lasciato momentaneamente il telefono". Insomma, con "l’iniziale cessione del metadone e la falsa risposata alla madre", la Marani "non si limitava a tenere un comportamento inerte o passivo" come "non chiamare i soccorsi". Diverso il discorso per i tre co-imputati: "L’eliminazione delle loro condotte attive, non comporta il venir meno della morte della vittima". Vedi lo spostamento del 19enne sul sedile anteriore della sua auto: "Non ha aggravato le sue condizioni fisiche". E poi "non vi è alcun elemento per potere sostenere che se la vettura non fosse stata spostata, allora vi sarebbe stato un intervento salvifico" di qualcuno di passaggio.

Tutto ciò non toglie però che il comportamento degli imputati sia stato "significativo sotto altro profilo". Vedi ciò che gli addetti ai lavori chiamano "posizione di garanzia". I quattro si erano resi conto di ciò che stava accadendo: cioè avevano "tutte le informazioni utili per orientare al meglio la cura" e permettere al 19enne di salvarsi. E invece "avevano deciso di trattenerlo vegliandolo fino al mattino mettendo in atto tutti gli spostamenti e l’illusoria assistenza" ma non facendo "l’unica necessaria e doverosa" cosa che "andava fatta: chiamare i soccorsi". E in questo senso, "i comportamenti che costituiscono il nucleo della posizione di garanzia, sono comuni agli imputati". A tutti cioè "sono ascrivibili comportamenti di gestione del malore" del quale "tutti avevano piena consapevolezza" sebbene sia stata la Marani a "insistere per convincere gli altri a non chiamare i soccorsi per evitare la propria esposizione" per le boccette del metadone e per "evitare il rischio che l’amico fosse mandato in comunità dai genitori". Il panorama esclude che la vicenda possa essere inquadrata nella "meno grave ipotesi dell’omissione di soccorso". Per arrivare a restituirla all’omicidio volontario con dolo eventuale, occorreva però rispettare i diversi criteri illustrati nella "nota sentenza Thyssenkrupp". Vedi personalità dei quattro, precedenti esperienze, lontananza dalla condotta normale, probabilità dell’evento. E per il giudice il conto finale esclude il dolo eventuale.

Andrea Colombari