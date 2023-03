Tutti sono belli per la propria mamma

Di un maschio poco bello si diceva: "L’è brót coma la côjpa" (È brutto come la colpa). Ma nessuno è brutto per la propria mamma: "L’è brót ch’un s’gvêrda mo a la su mâma u j pê d’avê l’uràcul" (È così brutto che non si può vedere, ma la sua mamma sembra che abbia un oracolo). Del resto, "A la bèsa u j sa bèl i su biscén, a la zvèta i su zvitén, a la mâma e’ su babén" (Alla biscia sembrano belli i suoi bisciolini, alla civetta i suoi civettini e alla mamma il suo bambino). Ma c’è anche la mamma che non sa mentire al suo bambino: "Mâma, a sòja bël?" (Mamma, sono bello?). Risponde lei con un sorriso e una carezza: "Bôn, brêv sé, mo bël no" (Buono, bravo sì, ma bello no).