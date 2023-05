Tutti uniti contro il dolore "Romagnoli, che forza d’animo"

Si intitola ’Faenza Tieni Botta!’ lo spettacolo benefico che si terrà il 26 maggio alle 21 al Masini di Faenza. Tra i protagonisti ci sarà il cabarettista Giuseppe Giacobazzi, nome d’arte di Andrea Sasdelli, nato ad Alfonsine e residente a Bologna. Giacobazzi è uno dei sottoscrittori della raccolta fondi promossa dal nostro gruppo.

Giacobazzi, in questo momento drammatico, Faenza ’terrà botta?’. Cosa serve per riuscirci?

"Non so che cosa possa servire. Diversi anni fa, quando ci fu l’alluvione che colpì Alessandria, con un pulmino e dei badili andammo a dare una mano. Quello che ha colpito la Romagna è un disastro epocale. Purtroppo l’alluvione non ha colpito dieci case circoscritte, ma un intero territorio. Ho amici a Lugo, Ravenna, Conselice, Mezzano. Per risolleversi ci vuole molta forza d’animo".

Cosa le hanno raccontato gli amici?

"C’è chi ha avuto l’abitazione o il ristorante completamente allagati. Mi ha ammazzato sentire questi racconti. Vedere Lugo ridotta così mi ha fatto stringere il cuore. Altri hanno stabilimenti balneari a Cervia. Anche loro hanno subìto danni ingenti".

Sui social c’è chi fa appello alla forza d’animo dei romagnoli.

"Sì. Suona come un richiamo alla forza d’animo in se stessi e a come poter ricominciare. Ci si chiede anche cosa si può fare in questi casi. Abbiamo pensato a una raccolta fondi".

C’è un’immagine in particolare che l’ha colpita della tragedia?

"Avevo iniziato a guardare le immagini, poi ho smesso, perché il cuore si spezza a metà. Mi hanno colpito le testimonianze di persone di tutte le età che raccontavano di avere la casa allagata e di aver perso quello per cui avevano lavorato una vita".

Ridere e pensare ad altro per qualche ora può essere utile?

"Da parte nostra è uno sforzo che si fa, con un fine preciso, per tamponare le difficoltà delle persone. Farò la mia parte, non so con quale stato d’animo, ma c’è bisogno e voglia di ridere".

Bruce Springsteen suonerà questa sera (ieri) a Ferrara. C’è chi dice ’The show must go on’: lei cosa ne pensa?

"Avevo due spettacoli al teatro Bonci di Cesena e li abbiamo rinviati. Per me ’The show must go on’ non vale. Spero che Springsteen devolva parte dell’incasso agli alluvionati, non sarebbe una cosa brutta".

Un messaggio di speranza ai romagnoli?

"So che la vostra forza d’animo è grande. Sono certo che tutti quelli che potranno fare qualcosa, la faranno. Io non mi tirerò indietro".

l.b.