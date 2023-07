Tutti uniti per Casola Valsenio: dal 17 maggio si avvicendano tecnici e operatori

Come riconosciuto sia dai cittadini che dall’amministrazione comunale di Casola Valsenio, le decine e decine di tecnici ed operatori accorsi a Casola per fronteggiare la grave situazione dovuta alle centinaia di frane, hanno svolto e stanno svolgendo un lavoro egregio. Anche i casolani hanno fatto la loro parte: sia i privati con i loro mezzi, soprattutto in campagna, sia i volontari che hanno provveduto all’accoglienza. Lo conferma Flavio Sartoni, assessore all’Ambiente che, insieme al sindaco Giorgio Sagrini, al vicesindaco Maurizio Nati e al tecnico comunale Monica Mongardi, seguono il Centro Operativo Comunale. "Dal 17 maggio c’è stato un notevole avvicendamento – spiega Sartoni – e attualmente sono attivi due tecnici della Protezione Civile di Torino, 19 militari del Genio Ferrovieri di Castel Maggiore con 9 camion per il trasporto terra; 25 vigili del fuoco della Movimentazione terra della Lombardia, intervenuti tra i primi sotto il coordinamento dell’Unità di crisi locale di Reggio Emilia, 28 operatori di Polizia locale provenienti da Livorno e Parma; circa 15 volontari del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Casola e una ventina di operatori di ditte private". Com’è stata strutturata l’accoglienza? "Fino ad ora i militari sono stati sistemati nella palestra comunale, i vigili del fuoco nella casa vacanza degli Olmatelli e la polizia locale in un albergo di Riolo Terme. Da tener conto che nella palestra era stato allestito il Centro di accoglienza per gli sfollati gestito da volontari ed associazioni. Con in testa Pro Loco e Misericordia che hanno provveduto ai pasti insieme agli aderenti alle associazioni locali: Avis, Gruppo Alpini, Comitato di gemellaggio, Creativi sopra la Media, Carri aps e Lega del suono buono, ai quali si sono uniti volontari singoli per un complesso di oltre 60 persone. Nello stand della Pro loco sono stati forniti pranzo e cena ad un centinaio di sfollati e a tutti gli operatori, per oltre 300 pasti giornalieri nelle prime settimane ai quasi 200 attuali.

Fino ad ora sono bastati gli aiuti ricevuti riguardo ai generi alimentari, ma ora si avverte la necessità di carne e verdura fresca, un’esigenza in parte affrontata grazie a donazioni di privati e associazioni, ma sono sempre più inderogabili gli aiuti economici pubblici, anche perché i lavori proseguono". Con quali prospettive? "Siamo giunti ad un punto di svolta – prosegue Sartoni –. Gli sfollati, o hanno trovato una sistemazione in modo autonomo o sono rientrati nelle loro abitazioni in quanto, grazie agli interventi, se pur a volte precari, su strade provinciali e comunali sono stati ristabiliti i collegamenti con tutte le abitazioni del comune. Ora si tratta di stabilizzare tali collegamenti e di intervenire nelle strade secondarie per favorire la ripresa delle attività agricole e l’allevamento. Si è deciso che gli interventi proseguano fino al 28 luglio, ma con una diversa sistemazione degli operatori. Il Genio sarà alloggiato nelle scuole e i vigili del fuoco nelle strutture ricettive turistiche, mentre gli agenti di Polizia locale resteranno a Riolo".

Beppe Sangiorgi