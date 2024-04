Tutto è cambiato, resta il campanile (sullo sfondo)

Svetta, sulla destra, fra le navi attraccate in banchina, il campanile di San Giovanni Evangelista: fin dal Settecento, quando la darsena Baccarini correva parallela alla ferrovia, questo scenario è assurto a simbolo nel porto. Da vent’anni è il primo piano a essere cambiato: via le navi, via le infrastrutture, nuovo manto per via D’Alaggio e soprattutto da qualche settimana, in fregio al canale, la passerella pedonale, ulteriore tessere di quel grande mosaico del recupero della Darsena e delle sue vestigie storiche la cui scintilla risale alla fine degli anni 80 col progetto Marmarica.

A cura di Carlo Raggi