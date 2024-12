Tutto il cinema al Moderno

Continua la programmazione cinematografica al Moderno di Castel Bolognese (via Morini 24). Giovedì alle 21 andrà in scena il cinema d’autore con ’La misura del dubbio’. Sabato alle 21 e domenica alle 17 e 21 sarà la volta dell’atteso ’Berlinguer, la grande ambizione’, di Andrea Segre, con Elio Germano.

La programmazione si interrompe il giorno della vigilia, per riprendere a Natale e Santo Stefano. Mercoledì 25 alle 21 e giovedì 26 alle 17 verrà proiettato ’Napoli- New York’ di Gabriele Salvatores, con Pierfrancesco Favino. Tra le proposte, ci saranno anche proiezioni per i più piccoli (’Oceania 2’ il 28 e 29 e ’Mufasa: il re Leone’ da sabato 4 a lunedì 6 gennaio) e commedie all’italiana (’Una terapia di gruppo’ il primo gennaio e ’Io e te dobbiamo parlare’ l’11 e 12 gennaio).

Tra gli altri titoli in programma: ’Il soldato senza nome’ (martedì 14 gennaio, sarà presente in sala l’attore e produttore Stefano Muroni), ’Freud, l’ultima analisi’ (giovedì 16 gennaio) e l’ultima fatica di Ferzan Ozpetek, ’Diamanti’ (sabato 18 e domenica 19 gennaio).

Da annotare l’appuntamento speciale di martedì 21 gennaio con ’Italian victory 1944-45’, riprese originali e in parte inedite sull’avanzata del secondo Corpo polacco nel 1945 dal fiume Senio a Bologna, a cura di Marco Dalmonte, Enzo Casadio e Corrado Panucci (ingresso offerta libera). Info, programmazione e orari: 0546-656711 /www.castelbolognesenews.eu.