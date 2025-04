Tutto il mondo di Carlo e Camilla. Domani un inserto col Carlino

Ravenna, 9 aprile 2025 – All’interno del Carlino di Ravenna di domani i lettori troveranno una sorpresa. Un inserto omaggio di 32 pagine, dedicato all’imminente visita dei reali. Carlo e Camilla sono due personaggi da sempre al centro dei riflettori. Il re lo fu appena nacque: c’era una folla ad attendere il lieto evento. E quando si seppe che il primogenito della regina Elisabetta era nato, le guardie reali liquidarono così i sudditi in attesa: "È un maschio, ora potete andare a casa".

Da allora la vita di Carlo è finita nel mirino delle penne dei tabloid inglesi, ben più avvelenate e affilate delle nostre. E nello speciale di domani troverete anche questo: la vita di Carlo, fin da quando la madre decise di mandarlo in una scuola pubblica, in Scozia, dove purtroppo per lui finì nel mirino dei bulli. E naturalmente ci sarà un ritratto della regina, Camilla: dal suo flirt di gioventù con Carlo, all’amore ritrovato per il principe diventato re. Oggi saranno esattamente vent’anni dal loro matrimonio.

Nello speciale del Carlino ci sarà anche spazio per le emozioni della città, per come i ravennati stanno vivendo l’attesa, con le vetrine addobbate a festa da alcuni commercianti appassionati della storia della corona inglese. Perché comunque l’attesa è molto alta per l’arrivo del re, nonostante Ravenna sia una città simbolo della Repubblica, come dimostrano le altissime percentuali dei votanti della città bizantina per l’addio alla monarchia nel referendum del 1946.

Ma non solo re Carlo III. Domani a Ravenna ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e nell’inserto ripercorreremo tutte le precedenti visite del capo dello Stato a Ravenna.

Ci sarà anche un momento dedicato alla leggerezza, con un focus sugli outfit dei reali: dalla sobrietà tutta british di Carlo agli immancabili cappelli dal gusto tutto inglese di Camilla. Verrà poi fatto naturalmente il punto sulla giornata, con pagine dedicate a ogni singola tappa del tour dei reali. Non potrà essere dimenticato anche l’80esimo anniversario della Liberazione dai nazifascisti, con gli inglesi in prima linea in quei giorni di fuoco, come ci ricordano tristemente anche i cimiteri di guerra sparsi nella provincia. Ma, oltre a questo, ci sarà molto altro: lo scoprirete domani.