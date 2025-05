Tutto il Sartelli che non ti aspetti

Il MIC Faenza celebra i cento anni della nascita di Germano Sartelli (1925-2014) con “Alfabeti di terra” una mostra allestita nella Project Room dedicata ad un ciclo di lavori realizzati con la terracotta. La mostra - inaugurata ieri - si pone in dialogo con l’antologica, a cura di Claudio Spadoni, in corso fino al 13 luglio 2025 al Museo San Domenico di Imola, che racconta l’intero percorso artistico di Sartelli: dai collage degli esordi alle ultime carte lavorate.

Nel suo vario e straordinario percorso artistico, Sartelli ha impiegato diversi materiali umili, inconsueti nella pratica artistica, riciclati e riutilizzati in modalità inaspettate, con un profondo sentire nei confronti della natura e delle piccole cose. Ragnatele, foglie, terra, lamiere arrugginite e intagliate, vetri infranti, cicche di sigarette, garze, tronchi d’albero, carte sono le protagoniste di un’attenta riflessione e di una poesia uniche, legate alle tematiche poveriste e precorritrici delle attuali riflessioni ambientaliste.

Le opere in mostra a Faenza sono scelte con l’Archivio Sartelli, che nel 2024 ha inaugurato, a dieci anni dalla scomparsa, la Casa Museo Laboratorio sulle colline imolesi, suo luogo di vita, oggi inclusa nell’elenco delle “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia- Romagna”.

Andrea Emiliani, grande estimatore dell’artista, lo definì amorevolmente un "trovarobe di teatro di provincia", un rabdomante che abbraccia la natura con occhi sempre nuovi, facendola rivivere, cogliendone i minuti dettagli che amplificati raccontano nuovi universi, nuove possibilità, espresse già negli anni ’50 con una serie di lavori informali.

La sua ricerca artistica si intreccia con un percorso che lo porta a collaborare per oltre trent’anni con l’Ospedale Psichiatrico di Imola, in cui allestisce un atelier pittorico, precursore di un modello innovativo di cura delle fragilità, collegandosi ad esperienze internazionali in ambito clinico e medicale.

Nel 1962 riceve il premio per la scultura del Ministero della Pubblica Istruzione e nel 1964 viene invitato alla XXXII Biennale di Venezia. Negli anni ha esposto in diverse situazioni pubbliche e private, privilegiando la sua solitaria riservatezza.

La mostra sarà visitabile fino al 17 agosto 2025.