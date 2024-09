Tutto pronto a Conselice. Torna la sagra del ranocchio

A Conselice tutto è pronto in vista di una delle sagre più antiche della Romagna. Una manifestazione che fin dal sua prima edizione, che risale al lontano 1974, vede il centro della cittadina gremirsi di migliaia di persone, diverse delle quali provenienti anche dalle limitrofe provincie di Ferrara e di Bologna. Stiamo parlando della ‘Sagra del Ranocchio’, la cui 51^ edizione prenderà il via giovedì prossimo (12 settembre) per concludersi lunedì 16. Ad organizzarla è la Pro Loco Conselice, avvalendosi del patrocinio dell’amministrazione comunale e potendo contare sul prezioso contributo di aziende ed attività del territorio. Quest’anno per la prima volta si è poi instaurata una collaborazione con l’Associazione rete di impresa ‘Vivi Conselice’, che nelle serate di giovedì 12 e venerdì 13 allestirà un punto ristoro all’altezza del civico 86 di via Garibaldi.

Tra le altre novità spicca, venerdì 13, ‘Frog fest – Aspettando Radio Sonora’, serata (organizzata e gestita dai ragazzi di ‘Artlab’) dedicata ai giovani. "Cinquantun edizioni della sagra sono molte – osserva Marisa Afflitti, presidente della Pro Loco Conselice – e sono tantissimi che vi hanno collaborato, portando il loro contributo e segnando inevitabilmente un po’ tutta la storia della nostra comunità. Ancor oggi Conselice è ricordato come ‘e paes di ranocc’ per l’ambiente vallivo e paludoso in cui sorgeva, nonché per la presenza nei canali dei ranocchi, per molti anni fonte di cibo per la povera gente. Per ringraziare e ricordare il prezioso anfibio, la comunità, oltre ad intitolargli nel 2000 un monumento, gli ha dedicato la sagra più importante del paese. Un evento che può rappresentare l’occasione per trasformare la situazione post alluvione in un’occasione che rafforzi il tessuto sociale del territorio attraverso la (ri) scoperta e l’apprezzamento del patrimonio enogastronomico basso-romagnolo".

Il menù sarà ovviamente incentrato sul ranocchio (svariati i quintali di rane preparate dal personale della cucina), che rappresenta l’ingrediente base per il risotto, e che diventa un secondo piatto quando viene servito fritto e al sugo. Accanto a queste prelibatezze si potranno trovare taglieri di salumi, garganelli al ragù, arrosti, salsiccia ai ferri, patatine fritte, polenta e dolci vari. Tutte le sere lo stand gastronomico aprirà alle 19 (la domenica anche alle 12), con possibilità di asporto dalle 18.30 (domenica dalle 11.30).

Domenica 15 alle 14.30 si svolgerà la ‘Color Run’ organizzata dall’Atletica San Patrizio. Alle 21, Fashon Victim presenta la sfilata di moda’ Conselice Dreams’ (finale) (3^ edizione de ‘La più bella dell’Emilia-Romagna’. Infine lunedì alle 20.30 ‘Magiche Note 2024’, spettacolo degli alunni della scuola primaria di Conselice e dei ragazzi della locale scuola di musica. Tutte le sere mercatino dell’hobbistica, del collezionismo e del riuso, nonchè performance di pittura estemporanea.

Luigi Scardovi