Tutto pronto per Ironman. Al via 6mila atleti

"La Romagna sa fare squadra". È questa la frase che ha risuonato ieri durante la conferenza stampa di presentazione di Ironman, in programma domani e domenica a Cervia. 6000 atleti da 82 nazioni e 600 volontari sono solo alcuni dei numeri che ruotano attorno alla manifestazione che - almeno fino al 2028 - continuerà a portare migliaia di presenze in città. Gli occhi del mondo saranno puntati su Cervia e la Romagna che, in queste difficili ore in cui l’acqua è di nuovo entrata con forza in alcune città dell’entroterra, sarà la testimonianza della forza che, anche nelle difficoltà, è capace di tirare fuori. È questo lo spirito con cui ieri è stata presentata l’edizione 2024 dell’evento sportivo che registra, nella tappa di Cervia, il più alto numero di partecipanti. Il maltempo ha fatto annullare Night Run, Ironkids e Parata delle Nazioni ma già si guarda avanti.

Il patron del Fantini Club, Claudio Fantini, ha già lanciato la sfida di "portare a Cervia entro il 2028 la tappa mondiale di Ironman" chiedendo l’appoggio di istituzioni e cittadini. Ha poi rilanciato anche il vicesindaco di Forlimpopoli Enrico Monti annunciando: "Il prossimo anno ci impegneremo a portare la Night Run anche a Bertinoro e Forlimpopoli per far crescere l’evento". E poi il vicesindaco di Cervia Gianni Grandu che ha sottolineato "l’importanza del lavoro di squadra con un ringraziamento speciale al Prefetto di Ravenna e a tutte le forze dell’ordine coinvolte, in questo caso, sia nei soccorsi per il maltempo sia nella loro indispensabile presenza per garantire la massina sicurezza durante la gara che coinvolge, oltre il comune di Cervia, anche quelli di Ravenna, Forlì, Cesena, Forlimpopoli e Bertinoro".

Insomma, anche nel 2024 Ironman ha fatto i conti con il meteo difficile e complicato ma è si conferma non solo un appuntamento per gli sportivi ma un grande momento di condivisione e vicinanza. Alla gara di domani, quella della lunga distanza, non ci saranno solo i Cerviaman - che correranno non solo per il risultato finale ma anche, e soprattutto, per una causa benefica – ma saranno presenti anche alcuni atleti del del T.T. Ravenna, pronto a farsi valere con una squadra determinata a dare il massimo. I suoi atleti sono pronti a mettersi alla prova con l’obiettivo di superare i propri limiti e conquistare nuovi traguardi. Saranno presenti nella lunga distanza: Pasquale Cerone, Germano Leoni e Luca Demontis. Appuntamento quindi domani mattina alle 7.30 sulla Spiaggia libera di Cervia mentre la finish line è allestita al Fantini Club 182 di Cervia sul Lungomare Deledda. Le previsioni paiono per ora buone e si aspetta, come ogni anno, l’incredibile alba degli Ironman.

Ilaria Bedeschi