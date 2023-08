Tutto pronto per la notte di San Lorenzo

Cervia si prepara a vivere nel migliore dei modi domani la notte di San Lorenzo, che parte con la tradizionale tombola in piazza Garibaldi (19) preceduta dal concerto della Banda Cittadina (alle 17). In Borgomarina si terrà il mercatino del giovedì sera e sotto alla Torre San Michele il concerto trap di Eclissi Stellari. La spiaggia si trasforma in un paradiso sul mare con cene a lume di candela, musica, stelle cadenti, e spettacolo pirotecnico sul mare. Bagni aperti dalle 20.