Tutto pronto per lo Sposalizio del Mare. Domenica tutti a caccia dell’anello

Sposalizio del Mare, siamo all’edizione numero 581. L’appuntamento - che si svolgerà da venerdì a domenica 1° giugno - quest’anno coincide con l’importante ponte del 2 giugno. Grande aspettativa, quindi, anche in termini di presenze turistiche. Ad aprire le celebrazioni, venerdì alle 21, il tradizionale Concerto della Grande Orchestra Città di Cervia in piazza Garibaldi insieme alla città ospite che, quest’anno, sarà il comune trentino di Pinzolo. La città ospite sarà protagonista della Cerimonia dell’Anello, sabato alle 21, in piazza Garibaldi, dove avverrà lo scambio dei doni tra le due città e saranno presentati, quale preview del corteo storico, gli atleti cervesi che vestiranno i panni della Dama dell’Anello e del Podestà: Ilary Fontana e Serio Goffi, entrambi appartenenti al Gruppo sportivo dei Cerviaman.

Ricco programma per la Domenica dell’Ascensione, domenica. La giornata è dedicata all’attesa celebrazione dell’antico rito in mare e alla sfida della pesca dell’anello dove i giovani cervesi si contendono il ’trofeo’ che promette fortuna e prosperità. Si comincia con il Trofeo dell’Anello, torneo di tiro con l’arco a cura della Gruppo di Cervia di Arcieri Città di Rimini Seven Arrows, in piazzale dei Salinari alle 10. Dalle 16, in piazza Garibaldi, l’esibizione di sbandieratori, musici e alfieri, in rappresentanza dei rioni del palio del Niballo di Faenza e la sfilata dei figuranti in costumi storici precedono la benedizione solenne dell’anello da parte dell’Arcivescovo Mons. Lorenzo Ghizzoni, con accompagnamento musicale del Coro Ad Novas.

Alle 17.15 il Corteo storico dei figuranti e delle autorità si muoverà verso il porto canale, dove tra la folla festante le barche aspettano di uscire in mare aperto per rinnovare l’antico rito del matrimonio con l’Adriatico. A indossare i costumi della Dama dell’Anello e del Podestà saranno come detto Fontana e Goffi. Saranno allestiti due maxischermi, uno in piazza Garibaldi e uno nei pressi del Porto Turistico, sul Lungomare D’Annunzio; l’evento sarà anche in diretta Facebook.

Ilaria Bedeschi