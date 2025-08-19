Tutto pronto per ‘Piazzetta in festa’. San Bernardino si accende

Organizzata dalla locale associazione di promozione sociale ‘Il Ponte’ e con il patrocinio del Comune di Lugo, prende il via, nella frazione lughese di San Bernardino presso il parco ‘Giovanni Savorini’, ‘Piazzetta in Festa’, tradizionale evento (per cinque anni, dal 2005, si chiamava ‘Festa dello Sport’, per poi assumere l’attuale denominazione) all’insegna di musica, spettacolo, sport e gastronomia.

Ogni sera dalle 19 (la domenica anche a pranzo a partire da mezzogiorno) lo stand gastronomico gestito dai volontari proporrà taglieri misti, cappelletti al ragù, strozzapreti, gli squisiti passatelli al tartufo, grigliata di carne, uova al tartufo, castrato ai ferri, somarino in umido, salsiccia e patate fritte, pizza fritta, piadina romagnola, pomodori gratinati, dolci, nonché due novità, ossia taglioni al sugo di pesce e fritto misto di pesce (solo il lunedì e venerdì). Possibilità di asporto dalle 18.30.

Per quanto riguarda il programma della festa, venerdì 22 agosto si terrà una gara podistica (ritrovo alle 18) organizzata da ‘Il Ponte’ in collaborazione con l’associazione ‘Podisti Cotignola’, con la possibilità di rimanere a cena e godersi, alle 21.30, i Faiver. Sabato 23 ci sarà invece l’esibizione del Trio italiano, sempre alle 21.30, mentre domenica 24 saliranno sul palco i Cadillac. La giornata di domenica partirà alle 9 del mattino con una gara ciclistica, con possibilità di pranzare tutti insieme alla festa. Per concludere, nella serata di lunedì ad esibirsi sarà Sonia Davis.

