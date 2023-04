Ubriachi al volante Abbatte semaforo, caccia al pirata Altri due subito presi

È stato visto arrivare a forte velocità e a forte velocità si è schiantato contro il palo semaforico, piegandolo e facendo cadere le lampade, ieri mattina non ancora sostituite. Non pago, ha innestato la retromarcia, mandando in frantumi le vetrate del perimetro divisorio di un bar di via Zalamella all’angolo con via Battuzzi, il Jam’s Caffe. Erano circa le 21 della serata di Pasqua e nei tavolini esterni del locale, per fortuna, non era seduto nessuno, altrimenti il bilancio avrebbe potuto essere ben più pesante. Così, all’indomani, si fa solo la conta dei danni. Intanto la polizia locale sta ancora dando la caccia all’auto pirata, una Mercedes Classe B con targa albanese. "Nel bar c’era il mio socio – racconta Doonia, la titolare –, gli ultimi clienti se ne erano andati. Quell’auto procedeva in direzione di via Cilla, al voltante probabilmente c’era un ubriaco. Perché dopo avere colpito il semaforo, ha innestato la retromarcia, ha buttato giù le nostre vetrate ed è ripartita". La presenza di telecamere in zona dovrebbe agevolare il compito di identificazione del responsabile.

Nel fine settimana sono nove gli incidenti rilevati dalla polizia locale, di cui quattro con feriti. Il primo nella mattina di sabato lungo la statale 16. Nel pomeriggio di sabato, invece, in via dei Poggi il conducente di un’autovettura dopo aver urtato veicoli in sosta si è allontanato provando a far perdere le proprie tracce, senza riuscirci. Il conducente, un cittadino italiano di anni 55 è stato rintracciato e, sottoposto a prova alcolemica, ha evidenziato valori cinque volte superiori al limite di legge: auto sequestrata a denuncia per guida in stato di ebbrezza. Analogo episodio è avvenuto nel pomeriggio di Pasqua in viale delle Nazioni tra Marina di Ravenna e Punta Marina Terme. Anche in questo caso, il conducente di un’autovettura Fiat 500, dopo aver commesso diverse infrazioni stradali per provare a scappare all’inseguimento della pattuglia, urtava diversi veicoli in sosta. Il conducente, è stato a lungo inseguito e poi rintracciato. Gli verrà sospesa la patente di guida e, per le numerose violazioni al codice della strada commesse, potrebbero essere decurtati fino a 216 punti sulla patente di guida. Tre sono gli interventi in ausilio ai Vigili del Fuoco; due a causa di incendi, uno dei quali in via Faentina dove era andata alle fiamme un’autovettura nei pressi dell’Hotel Cube. Il secondo incendio si è verificato in Ravegnana, mentre per il terzo intervento l’ausilio ha riguardato un cornicione pericolante in via Missiroli. In zona Speyer, infine, arrestato un 25enne marocchino per spaccio, un secondo altro segnalato.