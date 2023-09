Ubriachi al volante, otto patenti ritirate

Durante l’estate appena trascorsa la Polizia locale della Bassa Romagna ha effettuato dei controlli mirati al contrasto della guida in stato di ebbrezza o di sostanze stupefacenti.

Durante i controlli, che a rotazione si sono svolti in tutti i nove Comuni della Bassa Romagna, sono stati utilizzati strumenti come il targa system per il controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati o rubati, il test antidroga per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti e l’etilometro per gli accertamenti alcolemici.

Sono 125 i veicoli fermati dagli operatori della Polizia locale e otto le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza; in tre casi è scattato anche il sequestro del veicolo in quanto il valore registrato dall’etilometro è risultato superiore a 1,5 gl.

Durante i controlli si sono accertate anche altre violazioni al codice della strada, tra le quali il mancato uso della cintura di sicurezza da parte di adulti e dei sistemi di ritenuta per bambini, circolazione senza assicurazione o senza la revisione.

Soddisfazione da parte del sindaco Daniele Bassi, delegato alla Sicurezza per l’Unione della Bassa Romagna: "Continua con determinazione l’impegno delle noveAmministrazioni comunali della nostra Unione per elevare la consapevolezza in merito al rispetto delle regole, in questo caso a beneficio dell’incolumità di tutti a partire dai cosiddetti utenti deboli, ovvero ciclisti e pedoni".