Ubriachi davanti al Classico, multati

Diciannove persone controllate, tutte straniere e in regola con il permesso di soggiorno, due cittadini di origine senegalese sorpresi insieme in via Carducci, nonostante fossero colpiti da daspo urbano per il quartiere dell’Isola San Giovanni, tre cittadini di origine rumena trovati sulle scale del liceo classico ubriachi, e un altro cittadino, sempre rumeno, intercettato mentre chiedeva l’elemosina sotto i portici che si affacciano su via di Roma. E infine quattro uomini, di origine rispettivamente rumena e tunisina, marocchina e congolese sorpresi invece a bere alcolici dove non è consentito. Questo un primo bilancio dei controlli che gli agenti della polizia locale hanno effettuato ieri nella zona dei Giardini Speyer, a due giorni dall’entrata in vigore dell’ordinanza che vieta di consumare e vendere bevande alcoliche al di fuori dei locali presenti. Controlli che hanno potuto appurare, fino ad ora, che le attività, soprattutto quelle sotto i portici dell’isola San Giovanni che danno sui giardini, sembrano rispettare il divieto imposto dall’ordinanza.

Le pattuglie della polizia locale, tre in tutto, hanno iniziato i controlli ieri alle 13, proseguendo di turno in turno, fino a notte fonda. Arrivano in auto, ma spesso proseguono a piedi, così da effettuare i controlli con discrezione, tra la gente che, il sabato pomeriggio, nella zona, è tanta. Ci sono i frequentatori abituali dei giardini, quelli che stazionano sotto i portici e dietro la fermata degli autobus che portano al mare. E poi ci sono tanti ragazzini in attesa, turisti, ravennati di passaggio. Gli agenti passano in rassegna i portici che formano una sorta di quadrilatero attorno all’Isola San Giovanni, via Carducci, viale Farini e anche viale Pallavicini. Lo spaccio si concentra soprattutto sotto i portici, negli angoli più appartati, vicino al prato dietro alla fermata degli autobus e a ridosso dell’ascensore del sottopasso di viale Pallavicini, quello che porta oltre la ferrovia, in Darsena. Poi cotrollano l’interno del sottopasso, chiedono i documenti a diverse persone, tornano sui loro passi, controllano vicino alla fermata dei bus, lungo il prato e anche su viale Farini. Qui la situazione è più tranquilla: le panchine sono tutte occupate da persone che chiacchierano, cercano di trovare un po’ di refrigerio dal caldo. I giochi per bambini nella prima parte del pomeriggio sono vuoti: il caldo è eccessivo. Il via vai su viale Farini è continuo, tanti i turisti appena arrivati in città o in procinto di ripartire. Gli agenti proseguono il loro lavoro, tengono d’occhio anche le attività, per essere sicuri che il divieto imposto dall’ordinanza in vigore fino al 9 settembre venga rispettato.

a.cor.